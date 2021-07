Kia bekrefter lengre rekkevidde for kommende EV6

Oppjustering av rekkevidde er ikke uvanlig for Kia og Hyundai. I 2020 ble Hyundai Konas rekkevidde justert opp da produsenten byttet ut dekkene de leverte med bilene med vesentlig mer effektive elbiltilpassede dekk. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 21 Juli 2021 13:30

Det nærmer seg salgsstart for Kias kommende elbil EV6. I den forbindelse har bilen blitt typegodkjent og rekkeviddetester har blitt gjort. Der skjulte det seg en liten, men positiv, overraskelse for både Kia og kommende kjøpere av bilen; bilen overgår det tidlige estimatet for rekkevidde.

Den lengstrekkende varianten av EV6, med batteriet på 77,4 kWt, ble anslått å rekke 510 kilometer på en lading da bilen ble lansert. Når WLTP-testene er unnagjort viser det seg at den klarer 528 kilometer, og dermed havner oppe sammen med noen av modellene som når lengst i dagens elbilmarked.

Ingen endringer for sportsmodellen

Også varianten med to motorer og firehjulstrekk er oppjustert fra 490 til 506 kilometers rekkevidde. Det kommer i tillegg til at de aller tidligste estimatene for denne modellen var 460 kilometer.

Den ene av de tre EV6-modellene som tilsynelatende ikke har fått justert rekkevidden sin er GT-utgaven med firehjulstrekk og de høyeste ytelsene. Med en heftig akselerasjon på 3,5 sekunder fra 0 til 100 kilometer i timen har den hatt en estimert rekkevidde på 400 kilometer. Om denne har økt, er på stedet hvil, eller bare skal testes og typegodkjennes senere enn resten går ikke frem av dagens pressemelding fra Kia.

Det er tre utgaver av bilen på vei:

Exclusive: 168 kW/228 hestekrefter, 350 Nm moment, 0–100 på 7,5 sekunder. Bakhjulstrekk. Ny estimert rekkevidde 528 km. 469.900 kroner

GT Line: 239 kW/325 hestekrefter, 605 Nm moment, 0–100 på 5,4 sekunder. Firehjulstrekk. Ny estimert rekkevidde 506 km (som er justert opp noe opp fra 460 og 490, som ble oppgitt ved lansering). 529.900 kroner

GT: 430 kW/585 hestekrefter, 740 Nm moment, 0–100 på 3,5 sekunder. Firehjulstrekk. Opprinnelig estimert rekkevidde 400 km. 599.900 kroner

Kia EV6 er bygget på samme plattform som Hyundais Ioniq 5 , og det enorme konsernet har tradisjon for å levere langtrekkende elbiler, med modeller som Kona, e-Niro, Ioniq og Soul på merittlisten fra før.

Kan komme flere endringer

Kia EV6 er ventet å bli levert fra fjerde kvartal i år - da med Exclusive og GT Line først ut. Toppmodellen vil komme i produksjon og salg senere - og ventes klar i fjerde kvartal neste år. Altså kan det ta noe tid før rekkeviddefasiten for den er på plass.

EV6 havner i klasse sammen med andre langtrekkende små og mellomstore SUV-er. Der lander den sammen med modeller som Jaguar i-Pace, Tesla Model Y og allerede nevnte Hyundai Ioniq 5. Model Y skal etter planen endelig «Norges-lanseres» nå i august, med de første kundeutleveringene . I USA ble modellen begynt utlevert til de første kundene allerede i mars i fjor.

Norges-favoritten Audi e-tron er med sine nesten fem meters lengde et hakk opp i størrelse sammen med Tesla Model X, men overlappene i rekkevidde og pris kan gjøre at det fort er mange av de samme kundene som ser på begge størrelsesklasser.