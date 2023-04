Nintendo lovet gratis Joy-Con-reparasjon, men avviser kunder uten kvittering

Nintendo har lovet å reparere Joy-Con-kontrollere med drift-problem på livstid, men kunder uten kvittering opplever likevel å bli avvist. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Hannah Alvestad og Vilde M. Horvei 27. april 2023

I starten av april i år kom endelig nyheten mange har ventet lenge på: Nintendo lovet å reparere «driftingen» i deres Joy-Con-kontrollere - på livstid. Men det tok ikke mer enn tre uker før det ble klart at dette ikke ble fulgt opp i praksis.

For til tross for lovnader, prøver selskapet tilsynelatende å kreve kvittering for kjøp av en kontrollerne for å kunne gi dem reparasjonen de har krav på.

Forbrukerrådet har fått rundt 40 henvendelser fra forbrukere som har fått avslag på service på grunn av manglende kvittering, opplyser juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen til Tek.no.

– Kan ikke nekte

Det inkluderer ikke en rekke brukere som har klaget på det samme i en Reddit-tråd.

– De kan ikke nekte forbrukere reparasjon på bakgrunn av at de ikke har kvittering, sier juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

Thomas Iversen i Forbrukerrådet mener Nintendo ikke kan nekte reparasjon til kunder uten kvittering. Kamera Forbrukerrådet

– Hovedpoenget er å dokumentere når og hvor varen er kjøpt, men det er egentlig ikke behov siden garantien er uten en sluttdato, og det er kun Nintendo som lager det.

Tek har fått innsyn i kommunikasjon mellom Forbrukerrådet og Nintendo-distributør Bergsala, hvor Bergsala svarer følgende på Iversens forsøk på å be dem presisere:

«For å kunne yte en så god og rask serviceopplevelse som mulig ønsker vi at kjøperen legger ved kvittering på produktet som sendes inn til serviceavdelingen», skriver Bergsalas servicesjef.

Tek.no har forsøkt å få tak i Bergsalas norske PR-sjef for Nintendo, Jørgen Bolling. Han sa onsdag at han skulle kontakte oss med et svar, men har siden verken tatt telefonen eller svart på SMS, tross flere forsøk.

Tre punkter for kvittering

Servicesjefen peker imidlertid i e-posten på tre ulike punkter som han hevder er grunnen til at de ønsker kvittering:

Slik at de kan verifisere at produktet er kjøpt innenfor EU/EØS.

Så de kan føre statistikk med tanke på kjøpstidspunkt, produktgenerasjon osv. Dette gjør det lettere for dem å identifisere evt. kvalitetsproblemer og «rapportere inn disse for å sikre en løpende optimalisering av kvaliteten på de produktene vi distribuerer».

Yte raskere service, hvor de da unngår å bruke tid på å verifisere de to overnevnte punktene.

Til dette svarer Iversen at han ikke klarer å se at kvittering eller kjøpsdokument er nødvendig for service, men at kvitteringen kun sørger for en forkorting av reparasjonstiden. Han oppfordrer også Bergsala og Nintendo til å tydeliggjøre dette ovenfor egne kunder, og unngå å avvise forbrukere som ikke har kjøpsdokumentasjonen.

– Ved å understreke at fremleggelse av kjøpsdokumentasjon fører til raskere behandling vil dere etter mitt syn motivere folk til å lete frem kvitteringen/bankutskriften, uten å urettmessig avvise forbrukere som ikke har denne dokumentasjonen i behold.

Forbrukerrådet forventer at forbrukere som har fått en beskjed som kan tolkes som et avslag med begrunnelse i manglende kvittering, blir kontaktet for å oppklare misforståelsen, skriver Iversen.

Ble klaget inn til Europakommisjonen

Driftingen i Nintendos kontrollere, som gjør at spillkarakteren din beveger seg i én retning til tross for at du ikke engang er borti joysticken, har irritert spillere i årevis.

Klagene har vært så mange at Forbrukerrådet, sammen med den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC, klaget selskapet inn til Europakommisjonen etter å ha samlet opp 25.000 klager fra europeiske brukere. Bare i Norge hadde Forbrukerrådet samlet inn 1600 klager på problemet, forklarte Iversen den gang.

Det var Nintendo selv, gjennom Europakommisjonen, som annonserte nyheten om livstidsreparasjonene.

