Xbox, Nintendo og Sony kan utebli fra verdens største spillmesse

Kamera ESA, ReedPop

Mange har ventet på at verdens største spillmesse, E3, endelig skal gjenoppstå, etter at den først ble heldigital gjennom pandemien, og dernest avlyst i 2022. 2023 skulle bli det store året for gjenopplivingen av spillmessen, men nå ryktes det at de tre gigantene Xbox, Nintendo og Sony uteblir.

IGN, som var først ute med saken, skal ha snakket med flere kilder som bekrefter at ingen av selskapene skal ha presentasjoner knyttet til E3, ei heller være til stede på stand.

At Sony ikke stiller opp er ikke kjempeoverraskende, da de ikke har deltatt på E3 siden 2018. Nintendo har på den annen side vært aktivt til stede helt til pandemien satt en effektiv stopper for det i 2020, men mange hadde nok likevel håpet at de skulle komme sterkt tilbake. Det gjør de altså ikke, melder IGN.

Den største overraskelsen er likevel at Xbox angivelig også melder avbud. Microsoft har vært fraværende fra messegulvet siden 2018, men har likevel vært delaktig i E3. Det skal de ikke lenger være, selv om de opplyser å skulle ha egne presentasjoner i Los Angeles i samme tidsperiode som E3 går av stabelen.

– Messegulvet vil utvilsomt merke fraværet av størrelsen og spenningen rundt plattformenes stand, sa bransjeanalytiker Piers Harding-Rolls til IGN

Kritiserer arrangørene

IGN melder at flere spillselskaper forholder seg avventende til E3 2023, og at det skal være en pågående frustrasjon rettet mot ESA (The Entertainment Software Association), produsentene bak E3. Angivelig skal kritikken handle om det flere mener er en feilbehandling av E3-merket de siste tre årene [som altså vil si gjennom pandemien, journ.anm].

Andre IGN-kilder skal ha opplyst at flere E3-arrangører skal ha forlatt ESA, og kritiserte ReedPop, som tok over som arrangør i fjor, sin håndtering av arrangementet. Da spesifikt det de mener er svært mangelfull informasjon.

Mer om NintendoE3ESAMicrosoftXboxPlaystationSonyGaming