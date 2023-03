Microsoft vil lansere mobilspillbutikk neste år

Men alt avhenger av Activision-oppkjøpet.

Allerede neste år vil Microsoft kunne tilby en egen Xbox-butikk på iOS og Android. Dette ifølge Xbox-sjef, Phil Spencer.

Nyheten om den nært forestående mobilspillbutikken til Microsoft, ble avslørt under et intervju Spencer gjorde med Financial Times denne uken. Han skal også ha opplyst at motivasjonen deres er å tilby både egne, og andres spill, gjennom butikken.

Derimot avhenger angivelig lanseringen av at Activision Blizzard-oppkjøpet godkjennes, hvilket har bydd på mang en utfordring siden de annonserte kjøpet for et år siden. Foruten at Sony har hevdet at oppkjøpet forringer spillernes muligheter, valgte også det amerikanske konkurransetilsynet å saksøke selskapet av samme grunner.

I konkurranse med Apple og Google

Planene om en dedikert spillbutikk tar også opp kampen med Apple og Google, som til nå har hatt mer eller mindre monopol på mobilspillbutikker.

En forutsetning for å kunne gjøre dette, er likevel at reguleringer som forhindrer monopolet på spillbutikker trer i kraft - for per nå tillater eksempelvis ikke Apple at alternative butikker kan eksistere på deres enheter.

Dette er derimot ikke et ukjent problem, hvilket er grunnen til at EU har jobbet mot en egen lov for digitale markeder, kalt «Digital Markets Acts», som blant annet skal forhindre at store teknologiselskaper kan favorisere egne produkter over andres.

Det er også med bakgrunn i dette at Spencer uttalte til Financial Times at de planlegger for implementeringen av denne, og at den representerer en stor mulighet for dem i forbindelse med spillbutikken deres.

– Vi ønsker å være i en posisjon til å tilby Xbox og innhold fra både oss og våre tredjepartspartnere på alle skjermer der noen ønsker å spille, skal Spencer ha uttalt, gjengitt av Engadget.