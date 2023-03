Kommer: elsykkel med kunstig intelligens

Kamera Acer

Selskapet Acer, som for de fleste er forbundet med PC-er, har annonsert at de skal bevege seg inn på elsykkelmarkedet. Men ikke med en hvilken som helst elsykkel, for deres første – og eneste – elsykkel skal angivelig komme med kunstig intelligens, ifølge selskapet selv.

Deres nye elsykkel skal hete ebii, og skal komme med det Acer kaller abiiAssist. Dette er en assistent som ved hjelp av kunstig intelligens skal kunne «lære» seg kjørestilen til brukeren, og på denne måten kunne tilby «en mer personlig opplevelse».

Skal «vite» når du trenger hjelp

Mer konkret skriver Acer i pressemeldingen at denne funksjonen vil kunne «justere motoreffekten for å sørge for uanstrengt kjøring basert på brukerens pedalkraft og gjeldende veiforhold». Altså, i praksis skal den «vite» når den behøver hjelpe deg litt ekstra, og når den skal la være.

All informasjonen om deg og dine kjørevaner vil kunne samles i ebiiGo-appen, hvor man også vil få opp praktisk informasjon som beste rutevalg, sykkelens batteri, og ens egen kjørehastighet.

– Sier mer om den nåværende tilstanden til «AI»

Til tross for at Acer selv beskriver sykkelen som «AI-drevet», så påpeker likevel Arstechnica at det er en sannhet med modifikasjoner. Dette fordi funksjonene til sykkelen er såpass begrenset, at bruken av begrepet er mer knyttet til markedsføringsgevinst grunnet ordets popularitet, enn sykkelens kvaliteter.

Men foruten at Acers nye satsingsområde påstås å skulle anvende kunstig intelligens, er sykkelen i seg selv tilsynelatende å regne som en helt vanlig elsykkel – utover at den kun skal veie 16 kg, hvilket er å regne som en lettvektssykkel for el-varianter å regne.

