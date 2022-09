Nye Windows 11 er lansert

Får bedre startmeny, kameraeffekter og ny videoapp.

Omtrent et år etter at Windows 11 ble rullet ut er den første hovedoppdateringen til operativsystemet klar. Microsoft kaller den for både «Windows 11 2022 Update» og «Version 22H2» og den byr på en haug av nye funksjoner, endringer og sikkerhetsfikser.

Oppdateringen rulles i utgangspunktet ut over hele verden samtidig, men erfaringsmessig kan det ta noe tid før alle får tilbud om å oppdatere.

Du kan sjekke om oppdateringen er klar for din maskin ved å gå til «Innstillinger» og så «Windows Update». Om du ikke vil vente til det er din tur, kan du snike i køen ved å laste ned Windows 11 Installation Assistant herfra. Da får du den nye versjonen.

Dette er hovednyhetene

Nye kameraeffekter

Windows har lært flere triks som kan gjøre lyd- og videosamtaler mye bedre. Med nye «Studio-effekter» kan du gjøre bakgrunnen uklar for å skjule alt rotet hjemme, få det til å se ut som du har øyekontakt med de du snakker med selv om du ser på skjermen din og ikke i selve kameraet, samt filtrere ut uønsket bakgrunnsstøy. Kameraet får også mulighet til å - i alle fall til en viss grad - holde deg i midten av skjermen om du beveger på deg.

Flere av disse funksjonene er bare tilgjengelig for de med litt nyere maskinvare. Det er uansett positivt at disse funksjonene nå støttes direkte i Windows, slik at de blir tilgjengelig uansett hvilken møteapp du eller jobben din bruker for videosamtaler.

Fest flere apper til startmenyen

Startmenyen i Windows 11 har fått en del pepper for at den ikke er like tilpasningsdyktig som den i Windows 10 var. Nå har Microsoft tydeligvis tatt til seg i alle fall noe av kritikken ved at de åpner for at du kan feste flere apper til den. I tillegg kan du lage mapper, noe som ikke var mulig ved lansering.

Dessverre kan du fremdeles ikke fylle hele startmenyvisningen med «egne» apper. Microsoft insisterer på at minst én rad skal være forbehold deres «anbefalte» apper, selv om mange ikke liker denne funksjonen og skrur den av slik at deler av menyen bare står tom. Snakk om å være sta.

Mapper kommer tilbake til startmenyen.

Enklere videoredigering

Clipchamp er en ny videobehandlingsapp som kommer med alle Windows-maskiner. Den skal gjøre det «morsomt og enkelt» å sette sammen videoklipp og legge på effekter, overganger, lyd og tekst. Appen kommer med en del effekter bygget inn, men enkelte av dem vil det koste penger å låse opp.

Clipchamp.

Bedre spillopplevelse

Nye Windows 11 lover å gi deg lavere forsinkelse, eller «inputlag» i spill, og «auto HDR» samt støtte for variabel oppdateringshastighet (VRR) når du spiller i et vindu fremfor fullskjerm.

Subnautica uten og så med «Auto HDR».

Windows får også en egen app for HDR-kalibrering som gjør det lettere å tilpasse farger og dynamikk når du spiller på en HDR-skjerm.

For enda raskere tilgang til spill, være seg fra Game Pass via Xbox-appen til PC eller kjente «launchere» som Steam, skal du også få opp en ny meny ved å trykke på Xbox-knappen på en spillkontroller. Tanken er å gjøre det mulig å komme i gang med spillingen, eller bytte spill, uten å måtte slippe kontrolleren og åpne dem med mus og tastatur, som du kanskje ikke har rett foran deg.

Hopp mellom spill uten å slippe håndkontrollen.

Nettleseren Edge får på sin side en egen «gaming»-fane, med linker direkte til Xbox-skyspillene dine om du har et Game Pass-abonnement, spillnyheter, guider, relevante spillstrømmer og resultater fra aktuelle spillturneringer. Denne fanen kan personliggjøres av deg.

En tilpasningsklar «gaming»-fane i Edge.

Viktigere er det kanskje at nettleseren får bygget inn noe Microsoft kaller «clarity boost». Dette er en teknikk som skal gjøre spillene du strømmer via Game Pass klarere og skarpere.

Edge sin nye clarity boost-funksjon.

Edge skal også automatisk redusere ressursbruken når den merker at du åpner et spill, slik at du kanskje slipper du å lukke den helt for å få maks spillytelse.

Bruk Android-apper i Windows

Da Windows 11 ble lansert var en av de store nyhetene at Microsoft åpnet for at Windows kunne kjøre flere Android-apper- og spill. Denne muligheten har vært forbehold det amerikanske markedet, men nå åpners det for internasjonale og norske brukere også.

Android-appene kan hentes via Amazon Appstore, og ikke Microsoft Store som er tilfeller for Windows-apper.

Over 20.000 Android-apper er tilgjengelig i butikken. Du må ha en datamaskin med minst 8GB minne og en prosessor fra Intels 8. generasjon eller AMDs Ryzen 3000-serie og nyere for å kjøre Android-appene.

Hent Android-apper fra Amazon App Store.

Faner i utforskeren - kommer i oktober

I dag bruker de fleste faner til å holde styr på alle nettsidene de besøker i nettleseren. Men skal du jobbe med filer fra ulike mapper, er du fremdeles tvunget til å åpne nye utforsker-vinduer. Det kan raskt skape kaos på skrivebordet, men fra oktober kommer endelig faner til Windows Utforsker også.

Nye faner vil åpnes når du trykker på et nytt «pluss»-symbol øverst i vinduet, men vil trolig også få en hurtigtast av typen «CTRL+ T» som vi kjenner fra nettlesere.

Faner kommer til Windows Utforsker.

Flere nyheter

Ellers forteller Microsoft at den såkalte «Snap layout»-funksjonen, der du kjapt kan organisere og feste vinduer til gitte områder på skrivebordet, har blitt smartere. Nå kan snap layouts også brukes for å organisere faner i nettleseren, fremfor bare vinduer som tidligere.

Nye sveipebevegelser er også tilgjengelig. Et sveip ned med tre fingre minimerer åpne apper, mens sveip med tre fingre fra venstre eller høyre veksler mellom apper. Et enkelt sveip opp fra bunnen av skjermen vil åpne startmenyen, mens hurtiginnstillinger som lydstyrke, fokusmodus, nettverks- og blåtanninnstillinger raskt nås med et sveip opp fra høyre hjørne av skjermen.

Oppgavebehandleren, der du kan se ressursbruk eller går for å stenge uresponsive apper, får også forbedringer med en mer detaljert visning og støtte for mørk modus.

Engelskspråklige brukere, altså de med en engelsk versjon av Windows 11, får «live captions» som automatisk tekster all tale i videoklipp. Dette blir en tilgjengelighetsfunksjon som må slås på manuelt.

Mer følger i oktober

Windows 11 2022 Update legger også til rette for at Microsoft kan rulle ut nye funksjoner oftere enn de har gjort så langt. Ved siden av at Utforsker får støtte for faner i oktober, varsler selskapet at også Bilder-appen snart oppdateres med en ny galleri-visning. Den skal gjøre det lettere å få oversikt og bla gjennom alle bildene dine.

Og du skal kunne dele filer med flere type enheter, inkludert andre skrivebordsmaskiner, via nærdeling, som er Microsfots svar på Apples AirDrop.

