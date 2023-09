Nyhet Ohh-Med Vertica

– Det er en gym for penis

Ohh-Med skal fikse ereksjonssvikt med radiobølger.

Le Vertica jobbe mens du gjør noe annet. Selskapet med det klingende navnet Ohh-Med mener den skal forbedre ereksjonen når du trenger den, uten at du må ta medisiner med bivirkninger i forveien. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Berlin/Tek.no: Ved et bord blant mange under IFA-messens årlige åpningsfest «Showstoppers» her i Berlin snublet vi i den snodigste «livredningsdukken» vi har sett.

Dukken hadde mannlig kjønnsorgan med det som liknet vagt på en plastmåke fastmontert på «utstyret». Måken heter Ohh-Med Vertica, og skal kurere ereksjonssvikt.

Selskapets sjef og grunder, Daniel Lischinsky, dukket brått opp for å fortelle om det snodige synet vi hadde møtt på; Dette er en gym for penis, forklarte han.

Vertica likner litt på en grå plastmåke. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Reparerer penisvev

Slik Lischinsky forklarte går logikken bak produktet omtrent som følger. Ved ereksjon må det blod inn i kjønnsorganet, og det må samtidig hindres fra å flyte ut igjen. Denne egenskapen blir dårligere ettersom åra går, og etter 40 år opplever mange menn problemer med ereksjonen. De vegrer seg også for å oppsøke hjelp.

Det Vertica gjør er å lage radiobølger som den konsentrerer mot områder inni penis.

– På samme måte som når du trener og sliter muskelfibre, vil Verticas radiobølger gi kroppen beskjed om å reparere vevet i penis, forklarte Lischinsky.

Vertica tilpasser seg brukeren. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

– Er dette et sexleketøy?

Det fantes naturlig nok ingen måte å forlate Ohh-Meds bord på uten å ha stilt dagens viktigste spørsmål:

– Hvordan virker dette i praksis? Er dette et sexleketøy, liksom?

Den ellers blide og entusiastiske Ohh-Med-sjefen virket ikke særlig glad for antakelsen.

– Nei. Det er ingen nytelse involvert her. Dette er noe du bruker når du har tid til det, forklarte han.

Etter den nokså skarpe tilbakemeldingen lot jeg min medbrakte «banana for scale» få bli liggende i ryggsekken.

Her er planen altså at man skal sitte i sin beste godstol og la måken jobbe nedentil. Kanskje mens man tar seg en kaffe og leser Fiskeribladet.

Penismåken flyr ut til kjøperne i denne trendy reisekofferten. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Fungerte i pilotstudie

Om og hvor godt Vertica virker er antakelig litt tidlig å si. Selskapet har utført en pilotstudie på 28 menn med ereksjonssvikt, og fant i den at 85 prosent av mennene oppnådde bedring etter 12 behandlinger med dingsbomsen.

De fulgte opp studien seks måneder etter, og bedringen ser ut til å ha vært varig.

Det er varslet flere studier for å undersøke effekten av Vertica og radiostråler i kampen mot ereksjonssvikt.

Selger direkte til kunder

Foreløpig selges Ohh-Med vertica direkte til sluttkunder for den nette sum av 1500 dollar, eller omtrent 16.000 kroner. Selskapet viser til at ereksjonssvikt er tabubelagt og at svært mange menn lar være å oppsøke hjelp.

Samtidig er medikamenter mot ereksjonssvikt forbundet med bivirkninger for mange.

Derfor kan hjelp som er tilgjengelig som enkel bestillingsvare gjøre veien kortere for de som ønsker å prøve Vertica.

Kanskje du uansett skal en tur til legen?

Det er på sin plass å nevne at helseproblemer, også ereksjonssvikt, kan ha veldig mange årsaker. Og forbi 40 år er det lurt å følge med på underlivet, så vel som Premier League og datoen for neste We <3 The 90s, i fall noe uforutsett skjer der nede.

Din penis er tross alt neppe den første som urologen har sett.

