Prisekspert: - De færreste tilbud er billigst under Black Week

Kun 17 prosent har sin beste pris under tilbudsperioden.

Kamera Gorm Kallestad / NTB

Den populære tilbudsuken Black Week nærmer seg, og prisene på mange tusen varer er forventet å falle. Men selv om noe er på tilbud, betyr det ikke at tilbudet faktisk er bra.

På Black Friday i fjor var det bare 17 prosent av produktene som var på salg, som var rekordbillige. Det viser en undersøkelse gjennomført av Prisjakt.

– 83 prosent var å finne til samme pris eller billigere andre deler av fjoråret, forklarer Prisjakt-sjef, Christoffer Reina.

Prisjakt-sjef, Christoffer Reina Kamera Bo Mathisen

Det er altså kun en brøkdel av alle varene som var på tilbud under Black Friday, som faktisk hadde sin laveste pris under denne perioden.

Noen kjappe stikkprøver Tek.no har gjennomført kan bekrefte dette:

Airfryer fra OBH Nordica ble under Black Week i fjor solgt på tilbud for 2790 kroner hos Bakeren og Kokken, men kostet 2509 kroner på samme butikk bare måneden før.

Samsungs Soundbar HW-Q960A kostet 9987 under Black Week i 2022, men bare noen måneder før kostet den 8990 kroner. Hvorvidt denne ble oppgitt som tilbud vet vi derimot ikke.

Fitbit Charge 4 gikk strengt tatt opp og ned i pris som en jojo gjennom hele 2022. Gjennom store deler av sommeren kunne du få den til 429 kroner, men så fort høsten kom gikk den fort opp i pris og lå på det meste ute til 1599 kroner. Under Black Week lå den ute til 1149 kroner.

Vi på Tek.no kommer til å manuelt sjekke Black Week-tilbud når tilbudsuken foregår her. Der vil bare produkter som både har kommet godt ut i testene våre, samt selges til en god pris, havne.

Pristilbudene står ikke til folks forventninger

– En lojal gjenganger i våre Black Week-undersøkelser, er det enorme gapet mellom befolkningens forventninger til rabattene, og rabattnivået de faktisk møter under Black Week. Her er forventningene uendret fra fjoråret – og gapet likeså, uttaler Reina.

Tall fra Prisjakt viser at det gjennomsnittlige rabattnivået på produkter på tilbud i fjor var 16 prosent for alle varer, uavhengig kategori. Det er altså en økning fra 13 prosent i 2021. Likevel forventer befolkningen rabatter på opp mot 50 prosent for at kjøpet skal kunne anses som attraktivt.

– Poenget er at det er langt mellom hva butikken tilbyr i rabatt (som i snitt var 16 prosent fjor på produkter som var på tilbud) og hva forbrukeren forventer, forklarer Reina videre.

– Men butikkene skrur opp prisene sine i disse dager, og kan derfor vise store rabatter som ikke er reelle. Men du finner også varer som har gått ned nærmere 50 prosent, men de er langt sjeldnere å finne.

Hevder systematisk prisoppgang er en «konspirasjonsteori»

Da Prisjakt-sjefen og leder for bransjepolitikk i Virke, Jarle Hammerstad møttes til radiodebatt i NRK i fjor, hevdet sistnevnte at Reinas påstander om systematisk prisoppgang i oktober som noe konspiratorisk.

Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke. Kamera Virke

– Det fremgår [ikke] hva som var prisvekst som følge av økte innkjøpspriser og kostnader og hva som er bevisst Black Friday strategi, forklarer Hammerstad til Tek da vi konfronterer ham med hans egen påstand.

– For det første var prisveksten (KPI Krysse av Bytt KPIKonsumprisindeks (KPI) er et mål på prisutviklingen for varer og tjenester som husholdninger kjøper. Indeksen viser hvordan det generelle prisnivået i samfunnet endrer seg fra måned til måned eller fra år til år. ) i oktober i fjor ekstremt høy. For det andre synes jeg det er drøyt å påstå at det er systematisk Black Friday førprising i handelen når 15 prosent hadde høyere prisvekst enn KPI i oktober. Det er for øvrig et mindretall i handelen totalt sett som kjører Black Friday-kampanjer.

Hammerstad opplyser at han foreløpig ikke har rukket å se på tallene fra Prisjakt, men basert på de tall vi opplyser ham om påpeker han at det selvsagt er mulig at noen aktører gjør at prosentene svinger mer enn normalt.

– Dersom det er riktig at 13 prosent av de undersøkte varene har økt med mer enn 10 prosent, kan det være en indikasjon på at noen aktører setter opp prisen mer enn det er grunnlag for om vi sammenligner med KPI. Det gjenstår å se om det er de samme aktørene som setter prisen ned igjen under Black Friday/Black Week. Gjør de det, så kan det være kunstig prissetting og det kan også være i strid med markedsføringsloven.

– Det er uansett bra at forbrukere gjøres oppmerksomme på at noen tilpasser seg Black Friday med prising i forkant og det er bra at Forbrukertilsynet følger med på brudd på markedsføringsloven. Dette også av hensyn til det store flertallet av handelsbedrifter som følger reglene.