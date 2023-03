De irriterende reklamene over YouTube-videoer forsvinner

Skal bort allerede neste måned.

Reklamen i ringen skal angivelig forsvinne. Kamera Montasje, YouTube

Mange har irritert seg over reklamene som legger seg over videoene på YouTube. Nå skal de bort, melder eierne av plattformen, Google, i et blogginnlegg.

Datoen for reklamenes forsvinning er satt til 6. april.

Det er altså ikke snakk om vanlige videoreklamer, men overleggsannonsene som kommer opp som små «pop-up»-vinduer i bunnen av videoen. Dette er en reklametype som er utelukkende ment for skrivebordsvisning, ettersom de ikke vises på andre enheter slik som mobiltelefonen.

Innrømmer at reklamene er forstyrrende

Den røde linjen representerer overleggsreklamene. Kamera Google/YouTube

For mange har reklameinnleggene rett og slett blitt opplevd som forstyrrende elementer når man ser på video. Dette anerkjenner også Google, og innrømmer at reklamene fjernes nettopp fordi de rett og slett forringer opplevelsen.

– Overleggsannonser er et eldre annonseformat som bare vises på datamaskiner og er forstyrrende for seerne, skriver de i innlegget.

Dette betyr selvsagt ikke at reklamer forsvinner som sådan, men nå slipper vi i alle fall at en reklameblokk legger seg over deler av videoen.

Mer om youtube