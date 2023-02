Lagde en helt «ny» Siri ved hjelp av ChatGPT

Apples taleassistent Siri fikk helt nye egenskaper ved hjelp av Shortcuts-funksjonen og GPT-3-modellen som ligger bak ChatGPT. Kamera Mate Marschalko/Youtube

– Helt siden jeg prøvde ChatGPT og GPT-3 føles alt annet smertefullt dumt og ubrukelig: Siri, Alexa, Google Home og alle andre «smarte» assistenter, skriver utvikler Mate Marschalko i et blogginnlegg hos Medium.

I en Youtube-video viser han hvordan han har «programmert» Siri til å fungere med den kunstige intelligensen bak ChatGPT (GPT-3), slik at Apples taleassistent kan forstå langt mer komplekse forespørsler, styre smarthjemmet og gi langt mer personaliserte svar.

Det kunne han gjøre takket være Siris såkalte «Shortcuts», som fungerer som et grensesnitt mellom Siri, GPT-3 og HomeKit, som er Apples styringsløsning for smarthjemsutstyr.

Helt uten tradisjonell koding

I praksis sørger en forespørsel til Siri for at Shortcuts sender forespørselen videre til GPT-3, som svarer i et maskinlesbart format som Shortcuts igjen kan tolke til en smarthjemskommando og et svar som sendes tilbake til deg via Siri.

Ingen kode ble brukt, bare en lang «instruks» på engelsk til den kunstige intelligensen hvor utvikleren forklarte hvordan den skulle svare og definerte fire ulike kategorier av forespørsler som skulle resultere i ulike typer svar. Han ga også GPT-3 litt informasjon om hvilket utstyr smarthjemmet hans inneholdt og noen andre små detaljer.

I videoen Marschalko postet, stiller han eksempelvis et spørsmål som følger:

«Jeg merket akkurat at jeg tar opp denne videoen i mørket på kontoret. Kan du gjøre noe med det?», hvorpå den GPT-3-drevede Siri svarer «Skrur på lysene for deg» og gjør nettopp det.

Et annet eksempel er «Jeg sendte sønnen min i seng for å lese i 20 minutter til. Kan du skru av lysene på rommet hans når det er tid for å sove?». Assistenten programmerer så lysene til å skru seg av om nettopp 20 minutter og svarer «Skrur av lysene på din sønns soverom».

Den er også i stand til å «tenke selv» når Marschalko ber om en soveromstemperatur som er egnet for å sove bedre. Assistenten setter temperaturen til 19 grader. Marschalko understreker at spørsmålene er stilt kronglete med hensikt, for å forsøke å forvirre intelligensen, og det må sies at demonstrasjonsvideoen hans er klippet, så det er vanskelig å avgjøre om treffraten er så høy som den kan virke ut fra videoen.

Koster litt penger

Gratis er det heller ikke. GPT-3 bruker store mengder datakraft for å behandle forespørsler, så hver gang en kommando sendes frem eller tilbake koster det cirka 14 øre. For 10 kroner får du med andre ord cirka 70 forespørsler.

På Reddit påpeker utvikleren også at det er en grunn til at Siri, Alexa og andre taleassistenter har fastsatte kommandoer du kan gjøre, og det er at det mer eller mindre eliminerer risikoen for at assistenten sier ting som er upassende eller uønsket.

– Med store språkmodeller som GPT er ikke utfallet enkelt kontrollerbart. OpenAI (som står bak GPT, journ.anm.) prøver å legge inn sikkerhetstiltak, men det finnes alltid måter å komme rundt dem på. Jeg tror vi er ganske langt unna at Siri eller Alexa fungerer på en liknende måte, fordi Apple og Amazon ikke ville overleve om assistentene deres svarte med rasisme, forklarte hvordan du bygger en bombe eller bare var generelt obskøn. Dette kan og har skjedd med GPT, og de forsker på kunstig intelligens, så de har råd til det, skriver han.

Denne typen chatboter og kunstig intelligens som trenes opp med språkmodeller har gjerne brukt internett som kilde, med den konsekvens at det gjerne har vært nettopp rasisme og obskøniteter som har kommet ut av dem. Microsofts kunstig intelligens-drevne chatbot Tay er et åpenbart eksempel.

Den ble lansert i 2016, og skulle etter sigende «lære» etter hvert som folk snakket med den over Twitter. Etter mindre enn 24 timer måtte Microsoft trekke tilbake hele boten etter at den hadde kommet med en rekke rasistiske, jøde- og kvinnehatende kommentarer.

Uansett er Marchalkos demonstrasjon et interessant innblikk i hvordan de ellers ganske dumme taleassistentene kunne vært smartere om man tok i bruk litt mer avansert kunstig intelligens. Google selv har etter sigende erklært «kode rød» som følge av ChatGPT, fordi de frykter at chatbotens popularitet kan gå ut over deres egen søkemotor.

Andre har også brukt ChatGPT til å produsere kode for dem, blant annet til å lage en enkel versjon av «Snake»-spillet vi alle kjente i Nokia-tiden.