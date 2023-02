– Harley-Davidson vil bli 100 prosent elektrisk

Sjefen for selskapet bekrefter slutten for de legendariske bensinmotorene.

Harley-Davidson har allerede to elektriske motorsykler, deriblant LiveWire (bildet). I fremtiden vil alle være elektriske, melder sjefen for selskapet, Jochen Zeitz. Kamera BRENDAN MCDERMID / Reuters

For mange er Harley-Davidson synonymt med bensin og heftig motordur. Likevel bekrefter sjefen i selskapet, Jochen Zeitz, at selskapet i fremtiden kun vil tilby motorsykler med elektrisk drift, melder Electrek.

Motorsykkelprodusenten har eksistert i 120 år, og har laget en rekke type bensinmotorer som har skapt en helt særegen lyd. Men med tiden vil disse gå over i historiebøkene.

– På et tidspunkt vil Harley-Davidson kun være elektriske. Men det vil bli en endring over tid. Det vil ikke skje over natten, sier Zeitz.

Lanserte første elektriske motorsykkel i 2014

Mange satt nok kaffen i vrangstrupen da Harley-Davidson lanserte sin første elektriske motorsykkel tilbake i 2014. Likevel skulle det vise seg å ta noen år før LiveWire-prototypen gikk over til å være mulig å kjøpe.

Per i dag har selskapet to elektriske modeller. Livewire One og S2 Del Mar. Livewire One er allerede for salg og kommer med en rekkevidde på opp mot 230 kilometer. Den kan gjøre unna 0 til 100 kilometer i timen på tre sekunder og kan lades helt opp innen én time.

S2 Del Mar kan på sin side forhåndsbestilles, og kan friste med en rekkevidde på opp mot 177 kilometer. Akselerasjonen er omtrent lik med Livewire, hvor du bruker 3,1 sekunder fra 0 til 100 kilometer i timen. Modellen skal bruke noe lenger tid på å lade, der Harley-Davidson oppgir 75 minutter å lade fra 20 til 80 prosent kapasitet.

Men skal vi tro sjefen for selskapet så vil disse få selskap av langt flere modeller i tiden som kommer.

I tillegg får du også kjøpt en elsykkel fra selskapet. En modell som har hentet en del inspirasjon fra selskapets motorsykler, og som gjorde et godt inntrykk da vi prøvde den i fjor.

Får konkurranse fra mange

Verge TS Ultra er slettes ikke dum å se til. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Harley-Davidson er ikke alene om tilby elektriske motorsykler, og det vil trolig bli mange om beinet i fremtiden.

Under årets CES-messe i Las Vegas fikk vi blant annet se en modell, TS Ultra, designet av det finske selskapet Verge.

Dette var en råtøff modell som blant annet kunne friste med 201 hestekrefter og hele 1200 newtonmeter med dreiemoment. Nok krefter til å gi en 0 til 100 kilometer i timen-akserelasjon på 2,5 sekunder.

Samtidig skulle toppfarten være rundt 200 kilometer i timen. Ingen direkte sinke, med andre ord.

(Kilde: Electrek)