«Super Mario» og «Zelda» sikret Nintendo knallresultat

Lanseringen av et nytt Zelda-spill og filmen om Super Mario sikret et knallresultat for spillgiganten Nintendo i første kvartal. Kamera Shuji Kajiyama / AP / NTB

NTB Publisert 3. aug. Lagre

Spillgiganten Nintendo jubler etter at lanseringen av et nytt Zelda-spill og Super Mario-filmen sørget for et kraftig overskudd i første kvartal.

Ifølge Nintendo økte overskuddet i første kvartal med 52 prosent som følge av de to lanseringene.

Med en nettoinntekt på 181 milliarder yen (over 13 milliarder kroner), anslår den japanske spillgiganten derfor at det totale overskuddet for hele året fram til mars 2024 vil forbli uendret på 340 milliarder yen (over 24,5 milliarder kroner).

Det har blitt solgt 18,5 millioner eksemplarer av spillet «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom» siden lanseringen i mai.

Filmen «The Super Mario Bros. Movie» påvirket også salget av Super Mario-spill positivt, ifølge Nintendo. Filmen hadde premiere i april og ble årets første film som overskred 1 milliarder dollar i billettsalg (over 10 milliarder kroner).

Spillgigantens resultat ble også styrket av en svakere yen.

