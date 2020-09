Skilpadde på videotokt

Låter historien kjent? (foto: CybersamX)

En liten krabat kommer bort fra sin nærmeste, roter seg ut på dypt vann og blir fraktet langt av gårde av strømmen, møter en vennlig havskilpadde på veien og litt detektivarbeid fører til at den til slutt kommer hjem igjen.

En annerledes flaskepost

For en måneds tid siden, fant en etterforsker i den amerikanske kystvakten et undervannshus med et kamera duppende i vannkanten i Key West. Selv om undervannshuset bar preg av å ha ligget i vannet lenge, var kameraet i god stand. Minnekortet inneholdt noen undervannsbilder av noen dykkere i arbeid, samt et videoklipp. Alle bildene var tatt i november 2009, mens den uklare filmsnutten var lagret hele to måneder senere, i januar 2010.

Spor i bildene

Ved hjelp av et internettforum for dykkere ble trådene nøstet opp, teksten på et skilt var på Nederlandsk, halenummeret på et fly ble sporet til den nederlandske øya Aruba den dagen bildet det var synlig på ble tatt, og et hus med blått tak ble gjenkjent på Google Earth.

Samtidig betød tidspunktene for opptakene at en havskilpadde vil ha måttet vikle seg inn i bærestroppen og filmet seg selv i havet utenfor Honduras.

Utrolig reise

Da eieren til slutt ble funnet, kunne han bekrefte at han hadde mistet kameraet under et dykk hvor de forsøkte å heve noen vrakrester. Kameraet, et Nikon Coolpix L18 kompaktkamera i et undervannshus fra Ikelite , gikk deretter i strømsparingsmodus og drev avgårde med havstrømmene. Etter 8 uker, 15. januar i år, førte tilfeldighetene det forbi en sulten og nysgjerrig havskilpadde som på et eller annet vis må ha viklet en finne inn i bærestroppen. Den klarte å vekke kameraet fra dvalen og startet til og med et videoopptak fem minutter før kameraet løsnet og fløt videre. Batteriene varte enda et kvarter før kameraet sovnet stille inn. Så gikk nye fire måneder mens kameraet ble ført videre med strømmen opp til Key West, hvor det strandet og senere ble funnet.

Veien det er sannsynlig at kameraet tok.

Så undrer vi bare på når filmatiseringen kommer...

