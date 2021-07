Tror Netflix kan samarbeide med Playstation om spillsatsing

Netflix-appen inneholder spor som kan tyde på et samarbeid med Sony og Playstation. Alastair Pike, AFP/Scanpix

Stein Jarle Olsen 26 Juli 2021 08:37

Ryktene hadde en stund pekt på at Netflix kom til å lansere en satsing på spill, blant annet takket være at de hadde tilnærmet seg en del veteraner i spillbransjen for å høre om de kunne være interessert i jobb.

Nylig bekreftet Netflix at spill er på vei til tjenesten, med tidligere EA- og Oculus-sjef Mike Verdu som sjef for satsingen. I den forbindelse tok programvaresnoker Steve Moser et dypdykk i Netflix-appen og fant blant annet frem til logoen for Netflix’ spill - «N Game» med den velkjente røde Netflix-R-en.

Playstation-kontrollere

Moser fant også at spilldelen har kodenavn «Shark» i appen, og at et haifinne-ikon brukes som symbol. I tillegg dukket et bilde av DualSense-kontrollerne til Playstation 5 opp, pluss et bilde av spillet Ghost of Tsushima. Det er normalt sett et Playstation-eksklusivt spill, og hvor det skal dukke opp en ny «Director’s Cut»-versjon i august.

De to sistnevnte bildene har ført til spekulasjoner om at det kan være et partnerskap på trappene mellom Sony Playstation og Netflix. BGR påpeker at Netflix i april signerte en fem år lang avtale som gir dem eksklusive rettigheter til å strømme Sony-filmer etter at de er ferdig med kino- og salg/leie-perioden - blant annet spillfilmer som Uncharted, Marvel-filmen Mobius og neste Spider-Man.

Mobil først

Utover det vet vi foreløpig ikke så mye om Netflix-satsingen på spill. Det vi vet er at spill skal inngå som en del av det vanlige Netflix-abonnementet, og at det ikke blir nødvendig med noe eget abonnement. Det skal heller ikke koste noe mer.

Vi vet også at det i utgangspunktet vil være snakk om mobilspill, men Netflix har sagt at alle enheter som støtter Netflix etter hvert kan tilby spill. Det betyr naturligvis også både Playstation 5 og Xbox Series S og X.

Netflix kommer naturligvis til et ganske mettet marked hvor det er mange om beinet. Microsofts Game Pass er naturligvis en spilltjeneste i mye større skala, og i tillegg har du blant annet Apple Arcade, Google Play Pass, EA Play, Playstation Now og andre. En fordel er naturligvis at «alle» har Netflix, selv om det ikke er unaturlig å tenke at et spillbibliotek vil gjøre det enklere for Netflix å jekke opp prisene i fremtiden.

Bloomberg har tidligere skrevet at startskuddet for spillsatsingen skal gå før rundt et år er gått.