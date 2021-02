Slik ser Samsungs AR-brille-konsept ut

Ikke akkurat subtile.

To nye konseptvideoer viser hvordan «Samsung Glasses Lite» kan fungere.

Niklas Plikk 22 Feb 2021 08:02

Det er ikke uvanlig at et selskap som Samsung jobber med pønske ut ville konsepter for fremtiden, det er tross alt en viktig del av hele utviklingsavdelingen deres. Det som derimot er mer uvanlig at de er såpass åpne om mange av ideene sine, i sterk kontrast til for eksempel Apple.

Samsung har nemlig snakket åpent om hvordan de ser for seg at såkalte AR-briller kan bli det neste store. AR står altså for Augmented Reality, og vi omtaler det gjerne som Utvidet Virkelighet på norsk. Der VR-briller – Virtual Reality – tar over hele synsfeltet ditt og endrer alt du ser, legger AR-innhold seg på som et ekstra informasjonslag på toppen av det du vanligvis ser.

Nå har WalkingCat, en Twitter-bruker kjent for ulike dingselekkasjer, publisert to nye konseptvideoer fra Samsung, som viser frem et par AR-briller kalt Samsung Glasses Lite.

Se film i taket

I den første videoen ser man hvordan man kan bruke brillene til å få en diger spillskjerm rett foran øynene dine, som naturligvis føler bevegelsene til brillene. Du kan altså bare legge deg tilbake i sofaen, og få spill- eller filmskjermen hengende i løse luften over deg.

Brillene i seg selv ser rimelig tykke og klønete ut, men i motsetning til for eksempel Microsoft HoleLens , hvor det faktiske AR-vinduet man ser gjennom er ganske lite og begrenset – virker det på Samsung Glasses Lite som at hele brilleglasset kan vise annet innhold. Det hadde i så fall vært et enormt skritt for slike AR-briller. Men skal man jo ta slike konseptvideoer for hva de faktisk er: Ideer, ikke faktiske produkter.

Virtuelt hjemmekontor

I videoene ser man også hvordan man kan tenke seg å bruke AR-briller for å få et virtuelt hjemmekontor. PC-skjermen kan henge rett foran ansiktet, og alt du trenger er et tastatur du kan ha på bordet foran deg.

Konseptvideoen viser også hvordan brillene kan brukes som solbriller ved å aktivere et mørkt filter, men det spørs kanskje hvor mange som vil bli sett utendørs med de brillene på.

Samsung har ikke kommentert videoene selv, og har heller ikke sagt et ord om når eller hvis Glasses Lite vil lanseres.