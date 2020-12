HBO Nordic blir til HBO Max i 2021

Skal bety dobling av innholdet og kanskje 4K-kvalitet.

HBO Nordic har så langt betjent det nordiske markedet, men i løpet av 2. halvår 2021 blir tjenesten erstattet av kanalens amerikanske variant, HBO Max. Niklas Plikk, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 4 Des 2020 09:28

Her til lands har vi hatt HBO Nordic i noen år etter hvert, men i andre halvår 2021 er det slutt. Da tar TV-kanalens amerikanske HBO Max-tjeneste over. Endringen skal kunne gi en dobling av innholdet, og dersom den europeiske tjenesten blir noenlunde lik den amerikanske betyr det også at høyoppløst 4K-innhold med Dolby Atmos-lyd også kommer til den.

Det er Flatpanels.dk som melder om den store endringen.

Kan bety langt bedre kvalitet

En av de største innsigelsene mot dagens HBO-tjeneste her i Norden har vært den til dels svake kvaliteten som spesielt har gått utover serier med mye mørkt innhold. Et fenomen som muligens fremsto som et større hverdagsproblem i 2019 enn det gjør i 2020. Vi publiserte flere artikler med henvisninger til fenomenet:

Noen dato for overgangen er ikke satt, utover at det vil skje i andre halvår, og er bekreftet både av HBO sentralt og av HBO Nordic. Tjenesten er tenkt å bli global, i likhet med andre giganter som Netflix og Disney+.

Om den nye tjenesten betyr endringer i prisen eller andre praktiske ting er så langt ikke kjent.

Blir det kinostrømming?

Det er ikke kjent akkurat hvilke rettigheter og titler som vil følge tjenestens inntog i Norden. I USA ble det nettopp kjent at Warner Bros. ville slippe sine titler samtidig på kino og HBO Max . Det er ikke sagt noe om hvorvidt det samme vil skje i Europa.

Skulle vi gjette avhenger det av såvel lokale rettigheter i ulike markeder som corona-situasjonen. Kostbare filmrettigheter som kan tjene mer penger på kino, kan fort tenkes å finne veien bare til de aller største skjermene i markeder der det er mulig å samle store folkemengder. Og hvis rettighetene uansett er solgt eller lovt bort til andre aktører enn HBO på vårt kontinent kan filmselskapet være bundet av de avtalene i lang tid.