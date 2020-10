Renault lanserer elektrisk Mégane og «Europas billigste elbil»

Renaults elektriske Mégane-konsept tar opp kampen direkte med Volkswagens ID.3, blant annet. Renault

Stein Jarle Olsen 16 Okt 2020 11:52

Renault slipper to nye elbiler - en ny og en vi har sett tidligere. Den første er kalt Mégane eVision og er foreløpig bare på konseptstadiet, men skal være «95 prosent lik» den ferdige produksjonsbilen. Konseptet viser en ganske høyreist og linjelekker kompaktbil på drøye 4,2 meter i lengde.

Dermed er den litt kortere enn den konvensjonelle Mégane-varianten og relativt sammenliknbar med biler som Hyundai Kona og Volkswagen ID.3.

60 kWh batteri

Bilen er forhjulsdrevet og har en motor på 160 kW eller 217 hestekrefter - også sammenliknbart med både Kona og ID.3 1st, som begge har motorer på 150 kW.

Dreiemomentet er oppgitt til 300 Nm, og batteriet er på 60 kWh. Det skal gi en rekkevidde på rundt 450 kilometer, og bilen skal kunne ta imot inntil 130 kW med hurtiglading eller 22 kW «sakte»-lading.

Renault

Den elektriske Mégane er produsert på den nye og modulære CMF-EV-plattformen, som også alliansepartner Nissans kommende Ariya skal bruke. Denne er fleksibel i lengde, og skal også kunne ha plass til større batterier enn i Mégane eVision - nevnte Ariya har for eksempel opptil opptil 87 kWh.

Og til tross for at den er kortere enn den konvensjonelle Mégane-varianten skal eVision være minst like romslig innvendig takket være stor akselavstand, hevder Renault. De fremhever også at batteripakken er den tynneste på markedet, på 11 centimeter.

Produksjonsversjonen av elektriske Mégane skal komme på markedet i 2021.

Renault

Den billigste elbilen

Renault delte også flere detaljer om det de tidligere har sagt at skal bli den «billigste elbilen i Europa» - Dacia Spring Electric . Dette er en ultrakompakt bil på 3,73 meter i lengde og 1,62 meter i bredde, og spesifikasjonene er naturlig nok også ganske magre.

Dacia Spring Electric. Dacia

En motor på 33 kW (44 hestekrefter) tar seg av fremdriften, og batteriet er på 26,8 kWh. Det skal gi en rekkevidde på 225 kilometer i blandet kjøring og opptil 295 kilometer i bykjøring.

Hurtiglading (på 30 kW) er dessuten ikke standard, men et tilvalg. Ombordladeren er på 6,6 kW, som vil kunne fylle batteriet på noe under fem timer. Bilen har plass til fire, i tillegg til å ha et bagasjerom på 300 liter (og da er ikke plass til reservehjul under bagasjeromsgulvet regnet med) - noe mer enn for eksempel i Volkswagens e-Up, som opererer med 250 liter.

Slår du ned baksetet er det snakk om 600 liter (mot 923 i e-Up).

Dacia

Dacia

Dacia

Dacia

Dacia

Bør koste under 200.000 kroner

Til Motor sier PR- og markedsdirektør Roger Andersen for Renault og Dacia i Norge at prisen foreløpig ikke er klar.

– Men sannsynligvis vil alle konkurrentene i det eksisterende «A+B»-segmentet merke det når Dacia Spring lanseres, sier han.

Volkswagens e-Up range koster i dag fra 225.120 kroner, mens Skodas Citigo-e starter på 208.420 kroner. Dacia Spring bør dermed koste under 200.000 kroner, sannsynligvis godt under.

Dacia lanserer bilen i tre versjoner - i tillegg til den vanlige forbrukerversjonen kommer en modell tilpasset bildelingstjenester og en modell hvor baksetet er tatt ut og lastekapasiteten er økt til 800 liter.

Bilen skal komme i salg til våren.