Dropper både Black Week og Black Friday

Mener mange er av lei kampanjejag og lokkepriser.

Frode Hansen / VG.no

Det er snart duket for årets desidert største handleuke, men NetOnNet velger å droppe alt av Black Friday-kampanjer i år. Grunnen skal blant annet være den pågående pandemien der selskapet ønsker å forebygge smitte i tiden som kommer. I tillegg mener selskapet å sitte på tall som sier at vi nordmenn er lei av lokkepriser og kampanjer.

– For oss er forbrukernes behov, ønsker og trygghet det viktigste. Derfor har vi i år besluttet at vi ikke skal ha Black Friday-kampanjer i Norge, hverken i fysiske butikker eller på nett. Årsaken er todelt, men det er klart at dagens smittesituasjon påvirker beslutningen i stor grad – spesielt når det kommer til den fysiske handelen, sier Peter Andersson, Norgessjef for NetOnNet til Tek.no.

Peter Andersson i NetOnNet. NetOnNet

Mener nordmenn er lei kampanjejaget

Selskapet skal i tilegg ha gjennomført en undersøkelse som viser at nordmenn er skeptiske til det økte fokuset på Black Friday og tilsvarende salgsdager har opparbeidet seg.

– Vi undersøkte allerede i fjor, i en landsomfattende undersøkelse, holdningen til nordmenn og hele 3 av 4 mente det var for mye fokus på tilbud og kampanjer i forbindelse med slike salgsperioder. I tillegg mente omtrent like mange at de heller foretrakk generelt lave priser hele året fremfor spesielt lave priser under ulike kampanjer. Dette tar vi affære på i år, og når vi i tillegg vet at det er en svært spesiell tid med strenge smittevernstiltak føler vi at dette er det riktige å gjøre, sier Peter Andersson, Norgessjef for NetOnNet.

Likevel mener Andersson at det vil være viktig å holde handelen i gang. Men at det vil være mulig å gjøre dette uten å fokusere så mye på Black Friday.

– Nordmenn er svært teknologiinteresserte, og vi tror de fleste forbrukerne har god oversikt over hvilke produkter som finnes og hva de faktisk behøver til sitt hjem. Da er det viktig å ikke bli for påvirket av store bokstaver og et inntrykk av tilbud som kanskje ikke er fullt så gode. Vi oppfordrer alltid forbrukerne, også på våre nettsider, å sammenligne priser før man handler. På den måten finner du de beste prisene på det du faktisk har et ønske om å kjøpe, avslutter Andersson.

Madeleine Schøyen Bergly. Elkjøp

Øker kapasitet på nett

Elkjøp har ingen planer om droppe sine Black Friday-kampanjer. Men poengterer at det er fattet en rekke tiltak for å gjøre den kommende uken så trygg som mulig.

– Det er ingen tvil om at 2020 har vært et annerledes år. Vi ønsker å bidra til å gi våre kunder en så normal førjulstid som mulig, og ønsker å tilby våre kunder gode tilbud samtidig som vi opplever at det er en forventning til oss.

Vi har tidligere år spredd tilbudene våre godt under Black Week, det vil vi også gjøre i år for på best mulig måte spre kundetrafikken jevnt utover våre åpningstider, forklarer Madeleine Schøyen Bergly, kommunikasjonssjef i Elkjøp.

Et av tiltakene er at du kan velge å få varene du kjøper deg levert rett i bilen.

– Vi følger alle smittevernråd og gjør ytterligere tiltak. Vi legger til rette for at presset i butikk blir redusert ved å spre tilbudene, på nettsidene har vi økt kapasiteten betydelig for å kunne håndtere mer trafikk, vi øker antall vektere i butikk, deler ut munnbind til besøkende og vi vil tilby «Klikk og hent på parkeringsplassen», for de som ønsker varene sine levert rett inn i bilen, avslutter Bergly.

Anders Nilsen i Power. Power

Byr på levering på parkeringsplassen

Elektronikkjeden Power mener de stiller godt forberedt til å gjennomføre Black Friday og Black Week.

– Black Friday er viktig for oss, men sikkerheten til kundene og våre ansatte kommer alltid i første rekke. Vi har derfor jobbet mye med hvordan vi skal gjennomføre årets Black Friday på en måte som gjør at alle kan føle seg trygge og ivaretatt når de handler hos oss, forklarer Anders Nilsen, administrerende direktør i Power.

Også Power øker vaktholdet ved sine fysiske butikker. Disse vaktene vil blant annet ha i oppgave å dele ut antibac og munnbind, i tillegg til å påse at det ikke blir for mange i butikkene av gangen.

Power tilbyr også å levere varene direkte i bilen din. Nettopp slik at du slipper å gå inn i butikkene.

På samme måte som Elkjøp velger Power å spre tilbudene sine utover hele uken, og drar i gang førstkommende lørdag, altså 21. november.

Kristine Hovland i Komplett. Komplett

Komplett mener hensyn blir viktig

Nordens største nettbutikk, Komplett, ser frem til både Black Friday og Black Week. Men likevel har de forståelse for at de som driver fysiske butikker vil ha utfordringer på grunn av pandemien.

– At kjøpesentre og fysiske butikker over hele Norge velger å begrense Black Friday av hensyn til smittefare og corona har vi stor forståelse for, men vi møter våre kunder kun via internett. Vi har informert om dette på vår nettside og Black Friday 2020 starter fredag 27. november, mens Black Week er i gang allerede lørdag 21. november, forklarer Kristin Hovland, kommunikasjonssjef i Komplett.