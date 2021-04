Denne høyttaleren er laget som en bok

Bang & Olufsen går utradisjonelt til verks.

Beosound Emerge ser ut som en bok. Bang & Olufsen

Torstein Norum Bugge 15 Apr 2021 12:25

Høyttalere kommer i mange fasonger og varianter, men få er så unike i utseendet som produktet Bang & Olufsen i dag lanserte. . Deres nyeste produkt, Beosound Emerge, er nemlig designet for å se ut som en bok.

Danskene fortsetter dermed trenden sin med å lansere påkostede høyttalere med store designambisjoner. Vi har allerede testet både Beosound Balance og Beosound Level , to meget lekre høyttalere med flott lyd og en pris de aller færreste nok vil være villig til å betale. Beosound Emerge er i alle fall i en noe annen prisklasse, men er også en mye mindre høyttaler enn de to øvrige.

Produktet måler nemlig 25,5 x 16,5 x 6,7 cm, som ikke er spesielt romslig i noen himmelretning. Så er høyttaleren da også designet for å gli sømløst inn i en bokhylle.

Bang & Olufsen Beosound Emerge Pris 6499 NOK Dimensjoner / Vekt 25,5 x 16,5 x 6,7 cm / 1,38 kg Drivere 1 x 4 tommer (bass) + 1 x 1,45 tommer (mellomtone) + 1 x 0,6 tommer (diskant) Frekvensområde 45-22.000 Hz Tilkoblinger 1 x Ethernet, 1 x optisk/minijack, 1 x USB Type-C (strøm), 1 x Micro-USB (service) Teknologier Apple AirPlay 2, Chromecast, Google Assistant, Bluetooth, Wi-Fi

Designerhøyttaler i to farger

Beosound Emerge skal ifølge Bang & Olufsen levere «...rike og kraftige lydopplevelser i alle typer rom...», og har «...en perfekt balanse mellom den elegante skjønnheten til et interiørobjekt og den tekniske ytelsen til en høyttaler».

Sort farge. Bang & Olufsen

Det er altså ikke rent lite denne vesle høyttaleren skal leve opp til.

Design er selvsagt en smakssak, men det er liten tvil om at danskene har holdt seg til et minimalistisk og moderne design. Det er treverk og tekstil-materialer som preger overflatene her, enten i beige, rosa eller sort variant. Designet er det Benjamin Hubert fra designbyrået LAYER som har stått for.

Målet skal videre ha vært å skape en tynnest mulig høyttaler, uten å ofre lydkvaliteten. Dette vil vi selvsagt vurdere om vi får høyttaleren inn til test, men spesifikasjonene kan i det minste fortelle oss at vi finner tre høyttalerelementer på innsiden: ett basselement, ett mellomtonelement og ett diskantelement.

Les også Beste multiromshøyttalere: Dette er den beste multiromshøyttaleren

Støtter AirPlay 2 og Chromecast

På programvaresiden er det støtte for både Googles og Apples multiromsløsninger, henholdsvis Chromecast og AirPlay 2. Det er også innebygget både Ethernet-inngang og en kombinert optisk- og mini-jack, samt støtte for både Wi-Fi og Bluetooth. Strøm sendes over USB Type-C.

Bang & Olufsen lover at høyttaleren vil få oppdateringer i mange år fremover, så du skal slippe å bekymre deg for at den plutselig slutter å virke med multiromsløsningene, eksempelvis. Den kan også integreres med andre Beosound-høyttalere i multiromssystem, og styres via stemmekontroll.

Beosound Emerge er tilgjengelig fra og med i dag, 15. april.