Gir bort virtuell kreditt til iOS- og macOS-brukere

Epic Games’ siste skritt i kampen mot Apple.

Niklas Plikk, Tek.no

Torstein Norum Bugge 10 Nov 2020 07:52

Fortnite-skaper Epic Games har vært i mye hardt vær de siste månedene , etter at de la seg ut med både Google og spesielt Apple. I sentrum for konflikten står penger – penger Epic ønsker å ha for seg selv . Nå melder The Verge om at spillstudioet imidlertid ikke har tenkt til å holde den virtuelle kreditten V-bucks for seg selv for spillere som har kjøpt denne på iOS og macOS.

Ettersom det per i dag ikke er mulig å spille Fortnite på disse platformene, vil all kreditt kjøpt her bli kredidert fullt og mulig å bruke for de berørte spillerne via andre platformer.

Nyheten ble først delt av selskapet selv via Twitter:

Forsøkte å omgå App Store

Bakgrunnen for hele konflikten er altså penger. Apple tar et kutt på 30 prosent av alle kjøp gjort i apper som er distribuert via App Store-butikken sin. Ettersom du i utgangspunktet ikke kan laste ned apper fra noe annet sted på en iPhone, gjelder dette kort og godt all programvare – inkludert kjøp i spill.

Epic Games forsøkte å omgå dette ved å lage et eget smutthull der de selv beholdt 100 prosent av inntektene, og ble med det sendt på dør hos både App Store og Google Play. På Android kan du imidlertid fortsatt spille Fortnite, ettersom Google ikke blokkerer tredjepartsapper installert og godkjent av brukeren. Men det er jo litt upraktisk å ikke kunne laste ned spillet fra nettbutikken direkte.

Det er ikke snakk om småpenger heller; Apple skal ha tjent opp mot 3,2 milliarder kroner på kjøp i Fortnite. Dermed er det kanskje ikke så rart at konflikten har blitt såpass stor som den er.

Nylig avgjorde en domstol i USA at Apple ikke måtte slippe Fortnite tilbake i varmen, men at de pliktet å la andre selskap fortsette å bruke spillmotoren Unreal Engine (utviklet av Epic Games) i sine spill.