Dette var alt Apple lanserte på WWDC 21

Det ble ingen ny maskinvare. Dette ble brukergrensesnittenes aften.

Josh Edelson / AFP

Ole Henrik Johansen 8 Juni 2021 15:47

I går kveld rullet Apple i gang sin utviklerkonferanse. En konferanse der de har for vane å lansere ulike endringer i brukergrensesnitt eller ny maskinvare. Sistnevnte kom dog aldri opp av hatten til Tim Cook og hans kolleger.

Fokuset var heller, kanskje ikke helt uventet, rettet mot brukergrensesnittene som selskapet bruker på sine ulike enheter. Det betyr en fornying av iOS (iPhone), iPadOS (iPad), Watch OS (Apple Watch) og macOS (Stasjonære og bærbare maskiner).

PS: Merk at de fleste nye versjonene ikke vil være tilgjengelige før senere i år. Som oftest når høsten slår inn i forbindelse med lanseringen av ny iPhone, iPad, Macbook med mer.

Apple

iOS 15

Vi starter med iOS, altså grensesnittet du bruker om du har en iPhone. Her kommer det en del endringer det kan være verdt å merke seg.

Blant annet vil FaceTime-funksjonen få en overhaling. Tjenesten du bruker til å føre videosamtaler mellom iOS-enheter. Blant annet blir det flere muligheter til å justere lyden når du ringer.

Det vil også bli mulighet for å ha samtaler med portrettmodus, altså at bakgrunnen gjøres uskarp. Dessuten kommer det en «SharePlay» funksjon som lar deg dele skjermbilde, musikk eller til og med videostrømmer med andre i samtalen.

Andre endringer det kan være verdt å merke seg er at telefonen nå får bedre kontroll over forstyrrelser. Via en funksjon kalt «Focus» kan du selv bestemme hvordan hjemskjermen skal se ut. Samtidig kan du gjøre endringer i hvordan varslinger skal vises og hva og hvem som skal få lov å forstyrre deg.

Vil du lese alt om endringene i iOS15, kan du lese alt her:

Apple

iPadOS 15

Også plattformen du bruker på iPad-ene til Apple, iPadOS, kommer i ny og forbedret versjon.

En av de store endringene her hentes inn fra iOS, hvor du nå kan blande såkalte widgets og vanlige appikoner på skjermen. Slik at du altså kan forme og gjøre utseendet slik du selv liker det best.

Samtidig kommer denne versjonen av operativsystemet med bedre muligheter for multitasking. Du kan nå dele skjermen slik at du kan kjøre to programmer samtidig på hver sin del av skjermen – også tredjepartsapper.

Det skal gi deg mulighet til å få mer flyt om du for eksempel bruker nettbrettet til å jobbe med.

Vil du lese alt om endringene i iPadOS 15, kan du lese alt her:

Apple

MacOS

Det siste året har du kunnet bruke MacOS Big Sur, mens den nye versjonen vil hete MacOS Monterey - begge oppkalt etter steder i California.

En av nyhetene denne nye versjonen bringer til bords er fokus på å gjøre det lettere å jobbe sammen med andre Apple-enheter. Det vil blant annet bli mulig å styre flere enheter via det samme tastaturet, mus eller pekeplate.

Samtidig så gjøres det forbedringer av nettleseren Safari, hvor designet har gjennomgått en rekke endringer, og skal bli renere og mer fokusert.

For eksempel vil toppmenyen med faner og adresselinje få den samme fargedrakten som nettsiden du besøker.

Du vil også få «Share Play» på Mac, altså muligheten til å dele innhold som filmer, serier og musikk mellom flere ulike Apple-enheter.

Også «Focus»-funksjonen finner veien til MacOS. Slik at du altså kan sette opp ulike moduser ettersom du jobber, pendler, slapper av eller andre senarioer.

Vil du lese alt om endringene i MacOS, kan du lese alt her:

Apple

WatchOS 8

Også plattformen som brukes på smartklokken til Apple, Apple Watch, får en forfriskning.

En av tingene som dukker opp med denne oppdateringen er nye funksjoner som skal hjelpe deg med såkalt «mindfulness», hvor du får guider til meditasjon samt en forbedret søvnovervåkning der du kan se hjerterytme, oksygenmetning og åndedrett.

Samtidig så får du også andre treningsmuligheter som tai chi og pilates.

I tillegg så kommer det et nytt klokkeutseende som lar deg legge til et portrettfoto inkludert klokke.

Apple

Apple Health

Om du ikke skulle ha en Apple Watch så vil også Apple Health-appen du har på iPhonen din også bli oppdatert med de samme, nye funksjonene som WatchOS får.

Og du kan dele din helseinformasjon med andre familiemedlemmer og lege dersom du ønsker det. Noe som påpekes å kunne gjøre det enklere å følge med på de eldste medlemmene i familien på en enkel og ryddig måte.

Samtidig kommer det en ny funksjon som heter Walking Steadiness. Denne følger med på balansen din når du går, og vil merke om du faller. Så du kan gi appen mulighet til å si fra videre til kontaktene som er lagt til at vedkommende har ramlet.

Apple

Oppdateringer av personvern

Apple gjør også en del endringer til personvern, slik at du nå skal få bedre oversikt over hva som deles av informasjon. Det skal bli mulig å få en rapport som viser hvordan tredjeparts-apper bruker informasjonen om deg. Som hvor ofte den bruker posisjonsdata, kameraet, mikrofoner og andre funksjoner.

Siri blir også mer privat om du vil. For nå skal du kunne bruke funksjonen uten at enheten du snakker til er koblet til et nettverk eller mobilnett - såkalt on-device processing. Dermed lastes ikke stemmeklipp eller andre data opp til skyen.

Det kommer også endringer til epost-funksjonen, hvor du for eksempel kan skjule IP-adresse og lokasjonsdata, samt forhindre at programvare kan sjekke om du har åpnet beskjedene eller ei.

Det skal også komme en funksjon som lar deg bruke en tilfeldig epost-adresse for å holde din egenlige adresse privat.

Som vanlig presenterer Apple sine nyheter en god stund før de faktiske operativsystemene blir tilgjengelig for allmennheten. Har du en utviklerkonto hos Apple vil utviklerbetaer være tilgjengelig umiddelbart, mens vanlige brukere må vente til juli for å få betatilgang. Endelig lansering skal skje til høsten.