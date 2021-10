Zuckerberg sier de skal endre Facebook for å appellere til de unge

Facebook-sjef Mark Zuckerberg, her i New York i 2019.

Facebook-sjefen Mark Zuckerberg sier selskapet fremover skal justere hvordan de jobber, for å gjøre unge brukere deres topprioritet.

Dette skal de gjøre ved å blant annet gjøre «betydelige endringer» i både Facebook og Instagram-appene, samt bruke milliarder av dollar for å bygge ut visjonen deres for et «metaverse».

Strategiendringen kommer kort tid etter at flere amerikanske medier melder at Facebooks lekkede, interne dokumenter peker på at de har mistet grepet om unge brukere, som heller har gått til konkurrerende tjenester, slik som TikTok og Snapchat.

Vil ta årevis, ikke månedsvis

Zuckerbergs uttalelser kommer fra en investorpresentasjon denne uken, hvor selskapet redegjorde for selskapets inntekter i tredje kvartal. Der pekte Facebook-sjefen spesifikt på økt konkurranse fra TikTok og iMessage som begrunnelse for at de må gjøre mer for å vinne kampen om «unge voksne», brukere mellom 18 og 29 år, selv om det går på bekostning av eldre brukere.

Han mener også at deres app Reels – som er en slags TikTok-klone – blir et minst like viktig produkt som Stories-funksjonen har blitt for dem.

– Vi regner med å gjøre betydelige endringer på Instagram og Facebook de neste årene for å fortsette å bevege oss mer mot videoinnhold, og gjøre Reels en mer sentral del av opplevelsen, sa Zuckerberg.

Det nye fokuset på unge brukere vil også reflekteres internt, og de skal «justere» selskapet for å nå målet. En endring han sier vil ta årevis, ikke månedsvis.

Sa ingenting om nytt navn

Forrige uke gikk nyheten fra The Verge verden rundt, da de hevdet at Facebook skulle endre navn til «Metaverse».

Det ble verken avkreftet eller bekreftet av Zuckerberg. Han kalte imidlertid satsningen på å bygge deres visjon av et metaverse som det viktigste de jobber med, etter satsningen på de unge brukerne.

– Målet vårt er å hjelpe metaverset å nå én milliard mennesker, uten å utdype hva han faktisk mener med dette.

Han mente også at dette ville kunne bety «hundrevis av milliarder av dollar i digitale inntekter», uten å underbygge dette ytterligere heller.

Facebook har i dag 2,8 milliarder brukere.

Sterk kritikk

Facebook har fått betydelig oppmerksomhet den siste tiden. Først fordi Facebook og deres tjenester var nede i rekordlang tid for et par uker siden, men også etter den tidligere Instagram-ansatte Fraces Haugen avslørte en rekke detaljer om hvordan selskapet jobbet. I dokumentene Haugen lekket til aviser og amerikanske myndigheter kommer det frem at Facebook var klar over Instagrams negative påvirkning på unges helse, samtidig som Haugen mente det var tydelige tegn på at Facebook stadig vekk prioriterte profitt foran brukernes velvære.

Zuckerberg adresserte disse avsløringene, og omtalte dem som «en koordinert innsats for å selektivt bruke lekkede dokumenter for å male et falskt bilde av selskapet vårt». Han sa også at det bør være tydelig at problemene som løftes frem i mediene ikke bare er noe Facebook kan fikse på egen hånd. Både han og andre Facebook-topper har i lengre tid sagt at myndighetene må sette på plass bedre reguleringer på nettet, for å sikre brukerne bedre:

– Jeg tror bedre regulering kan skade Facebooks inntekter på kort sikt, men vil være bedre for alle, inkludert oss, på lang sikt, sa Zuckerberg i begynnelsen av 2020.