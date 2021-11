Nintendo skrur ned Switch-målene

Nok en gigant rammes av brikketørke.

Brikkemangelen rammer teknobransjen bredt, og denne gangen er det Nintendos tur i ilden. The Verge melder at det japanske gamingselskapet har måttet nedjustere salgsmålene for den bærbare spillkonsollen Switch på grunn av problemer med deletilgang.

Nyheten kommer kort tid etter at selskapet lanserte en fornyet Switch-utgave med OLED-skjerm, nye farger og langt bedre lyd.

Tidligere hadde Ninento antatt å selge 25,5 millioner enheter, men har nå nedjustert målene til 24 millioner. For Nintendo-fans kan det potensielt bety litt vanskeligere tilgang på konsollen i butikkene.

Forsyningsproblemer rund baut

Fra før er Microsofts Xbox Series X en kronglete tass å få tak i, og Sonys PlayStation 5 likeså - begge av samme årsak.

Brikkemangelen har også ført til lange leveringstider på biler og ekstrem prisoppgang på grafikkort.

I tillegg har det av flere årsaker - inkludert problemer på fraktsiden - blitt hevdet at årets julesalg kan bli utfordrende på store deler av kloden. En fraktkonteiner sendt fra Hong Kong til Europa eller USA har økt med mangegangeren i pris siden før Covid-krisen - og på grunn av mangel på arbeidskraft i havnene står mange av dem fast i påvente av lossing i flere havner rundtom i verden.

Kan bli trøbbel for julesalget

Forsyningsproblemene kan også by på trøbbel for julesalget. Da vi snakket med Elkjøp, Power og Komplett for en tid tilbake bekreftet de at forsyningsproblemene også påvirker oss her i Norge.

Samtidig oppgir alle aktørene at de har relativt godt med varer på lager og at det «blir jul likevel».

