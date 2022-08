Zuckerberg hånes for meta-avatar

Lover at plattformen kan bedre.

Niklas Plikk

Mark Zuckerberg feiret forrige uke at selskapet hadde lansert «Horizon Worlds» - selskapets virtuelle verden - i både Spania og Frankrike. I et innlegg på Facebook la han ut en virtuell selfie av seg selv foran en digital versjon av Paris’ Eiffeltårn, og det tok ikke lang tid før kritikken begynte å hagle.

For den digitale figuren lignet mer på en dårlig versjon av Nintendos Mii-karakterer fra tidlig 2000-tall, noe som ble kommentert av både journalister og Twitter-brukere på nettet. «Har han brukt milliarder av dollar på Meta for å lage en avatar som ser ut som Nintendo Wii-grafikk?», spurte én Twitter-bruker retorisk.

Mens mange spill i dag skryter av grafikk som til tider kan være vanskelig å skille fra virkeligheten, ble Zuckerberg-avataren hånet for å være lavoppløst, helt livløst og amatøraktig.

Det opprinnelige innlegget er nå fjernet, men slik så det ut:

Lover bedre grafikk

I ettertid har Zuckerberg sagt at det kommer «betydelige oppdateringer» på VR-grafikken, og at plattformen egentlig kan by på mye bedre kvalitet enn det første skjermbildet skulle tilsi.

– Jeg vet at bildene jeg la ut tidligere var ganske «basic» - de ble tatt veldig raskt for å feire lanseringen. Grafikken i Horizon har mye mer potensiale - selv via headset - og Horizon blir raskt bedre og bedre, forklarte Zuckerberg i et nytt innlegg, hvor han la ut både et bilde av en ny avatar og et skjermbilde av en mer virkelighetsnær lokasjon.