Kia har vist frem ny Niro

Full designoppgradering.

Nye Kia Niro får helt oppdatert design.

Kias e-Niro, «søstermodellen» til Hyundai Kona, har vært en av de mer populære rimelige elbilene på norske veier. Men designmessig har den sett lik ut ganske lenge. Nå ligger det an til en større oppgradering.

På Kias amerikanske nettsider har bilprodusenten vist frem den kommende 2022-modellen av bilen - og det med en kliss ny design sammenliknet med dagens.

Bilen kommer inn i et små-SUV-marked der du prismessig finner MG ZS EV i den rimeligste enden, fra rundt 300.000 og Volvo XC40 Recharge typisk fra rundt 500.000. Mellom ytterpunktene finner vi en hel bøling av Kia og Hyundais egne elbiler - med Soul Electric, EV6 og Hyundai-modellene Ioniq 5 og Kona Electric som representanter. Volkswagens ID.4 er også verdt å nevne.

Både utsiden og innsiden ser betydelig mer moderne ut enn forrige generasjon.

Mer moderne design

Utvendig har den fått helt nye lykter og en «blank» design over hele fronten. Stilmessig virker den nye Niroen å ha mer designmessig til felles med siste generasjon av Kia Soul enn med forrige Niro, eventuelt kan den også minne litt om Volvos elektriske XC40 Recharge, selv om Kia e-Niro normalt liker å oppholde seg i en vesentlig lavere prisklasse.

Fortsatt ser det ut til å være en hel del plastdetaljer i eksteriøret, med plast rundt hjulbuene, i grillen og i de bakre stolpene. Men «rugleplasten» fra den gamle Niro-grillen ser ut til å være helt borte - og det gir unektelig bilen et langt mer moderne uttrykk.

Fornyet også på innsiden

Også på innsiden har e-Niro blitt ny. Førerposisjonen ser ut til å ha fått forenklede omgivelser med litt færre knapper og to sammenhengende skjermer for dashbord og infotainment, der «forrige generasjon» hadde de to som separate enheter.

Det hele minner en del om nye Hyundai Ioniq 5 og Kia EV6, der sistnevnte nærmer seg norsk asfalt i disse dager.

Kabinbelysning har også kommet til, og også setene skal være nye i bilen.

Få detaljer, foreløpig

I Kias pressemelding står det mye om miljøaspektene ved den nye bilen, så som at lakken er blitt vannbasert og at bilen er laget av bærekraftige materialer. I tillegg beskrives en automatisk grønn-sone-modus for hybridversjonen, som skal kunne gå over i ren elektrisk modus i byområder der du ikke får ferdes med fossilmotoren i gang.

På andre og mer konkrete områder rundt den nye bilen er informasjonen tynn. Det inkluderer ting som batteristørrelse, antatt rekkevidde og pris. Men per dags dato er Kias elbiler blant de rimeligste med lang rekkevidde på markedet, og kan fås fra rundt 340.000 kroner.