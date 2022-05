Hevder TikTok vil inn på gaming-markedet

TESTER: TikTok har angivelig lyst på en bit av gaming-kaken.

Reuters skriver at TikTok er i ferd med å teste ut en funksjon der brukerne kan spille på plattformen, og at de planlegger et stort inntog på gaming-markedet.

Nyhetsbyrået oppgir å ha snakket med fire ikke navngitte kilder som oppgir at testingen har skjedd i Vietnam og er et ledd i planen om å komme seg inn på gaming-markedet.

TikTok eies av kinesiske ByteDance og skal ha over en milliard aktive brukere månedlig. Om de får spill inn på videodeling-plattformen, kan de styrke reklameinntektene i tillegg til å øke tiden brukerne tilbringer på plattformen.

Ifølge Reuters er Vietnam valgt som test-sted fordi hele 70 prosent av innbyggerne er under 35 år og generelt datakyndige.

TikTok skal ha planer om å tilby gaming i større deler av Sørøst-Asia, og så tidlig som tredje kvartal i 2022, ifølge kildene.

En representant for selskapet oppgir at TikTok har testet en type minispill, HTML5, til appen gjennom tilknytning til eksterne spillutviklere og studioer som Zynga, men ville ikke kommentere hvilke planer de har for Vietnam eller gaming generelt.

KAN UTVIDE: TikTok bekrefter at de stadig tester nye funksjoner.

– Vi er alltid på utkikk etter måter å berike plattformen vår på og tester jevnlig nye funksjoner og integrasjoner som tilfører verdi til brukermassen vår, skriver representanten på e-post til Reuters.

I dag kan TikTok-brukere se spill strømmes, men de fleste steder kan ikke brukerne spille spill inne på TikTok-appen.

To av Reuters-kildene oppgir at TikTok hovedsakelig planlegger å tilby spill under ByteDance-paraplyen. Planen skal være å starte med minispill, men å utvide videre.

Brukere av den kinesiske versjonen av TikTok, Douyin, har kunnet spille på plattformen siden 2019.

