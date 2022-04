Apple med patentsøknad for egne spillkontroller

Ligner på allerede eksisterende kontroller.

Bildet hentet fra Apples patentsøknad. Kontrollen kan minne om Nintendos JoyCon, men er altså tenkt som en kontroll spesielt for Apples enheter.

Apple later til å utvikle spillkontroller til egne enheter. Dette fremkommer av patentsøknader innsendt av Apple i både USA og Europa.

Utover lanseringen av spilltjenesten Apple Arcade, som vi for øvrig ikke synes var så verst, har ikke Apple investert altfor mye i spillsektoren. Det er likevel ikke første gang vi hører om en mulig spillkontroll fra Apple. Allerede i 2020 skrev 9toMac at ryktene tilsa at Apple utarbeidet en egen kontroll.

Men utover ryktebørsen var det få indikasjoner på at dette stemte, før patentet på spillkontroller ble lansert 31.mars i år.

De ulike patentene er likevel ikke banebrytende nye design, da de tydelig bygger på allerede eksisterende konsepter. Og det er også poenget, skal vi tro PatentlyApple, som skriver at dette ikke er snakk om noe designpatent, men nettopp utvikling av konsepter som allerede eksisterer på markedet.

Tre ulike design

Det er tilsynelatende tre konkrete design Apple velger å ta utgangspunkt i, hvorav den første ser ut som en vanlig håndholdt kontroll, lik Playstation- og Xbox-kontrollene.

Denne skal, ifølge PatentlyApple, fungere sammen med Apple TV og ha en bryter man kan skyve frem og tilbake, avhengig av hvilken modus (spill-, telefon- eller meldingsmodus) man ønsker å ha kontrollen i. Dette gjør også at den skiller seg tydelig fra andre kontroller, og gjør den mer Apple-spesifikk.

Apple med variant av JoyCon og Game Boy

De to andre kontrollene minner også om allerede eksisterende kontroller, henholdsvis Nintendos JoyCons for Switch og et sammenleggbart Game Boy Advance-design.

Også disse er i tydelig tilpasset Apples egne produkter.

I det førstnevnte designet er kontrolleren delt i to deler og festes på hver sin side av enheten. Tanken er at dette skal fungere med både iPhone og iPad, være det seg i stående eller lignende retning.

Det andre designet er derimot ment helt spesifikt for en iPhone, ifølge TechSpot, og fungerer som et sammenleggbart deksel med knapper på innsiden. Dekselet skal også ha en egen, innebygget skjerm som skal vise ekstra spillinnhold.

Ingen vet når det eventuelt kommer

Hvorvidt Apples patentsøknad faktisk resulterer i noe, eller om de kun undersøker hvorvidt og hvordan det lar seg gjøre å utvikle egne kontroller, vites ikke.

Det er derfor også umulig å si noe om når det eventuelt er planlagt lansert.