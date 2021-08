Hjemmekontor-produkter preger elektronikksalget i år

Og over 200.000 elsparkesykler ble solgt i første halvår.

Produkter til hjemmekontoret har vært populære også i år. Stein Jarle Olsen, Tek.no

NTB 26 Aug 2021 10:41

Elektronikk-salget har økt kraftig hittil i år. Spesielt er det varer knyttet til hjemmekontor og oppussing som peker seg ut.

– Vi hadde rekordvekst i salget første halvår i fjor, så vi var spente på hvordan utviklingen ville bli i årets seks første måneder. Nå viser det seg at veksten fortsetter, sier administrerende direktør Jan Røsholm i Stiftelsen Elektronikkbransjen i en pressemelding.

I første halvår steg det totale salget med 11 prosent fra i fjor. Halvåret var preget av strenge koronarestriksjoner, og mange kommuner var stengt ned langt ut mot sommeren. Dette gjenspeiles tydelig i elektronikk-salget, sier Røsholm.

– Det er nok mange som syntes det var greit å jobbe fra kjøkkenbordet en stund, men når anbefalingene om hjemmekontor fortsetter, går flere til innkjøp av utstyr for å kunne jobbe mer behagelig hjemmefra, sier han.

Som følge av stengte skoler og fritidsaktiviteter har også salget av spillrelaterte produkter gått kraftig opp. Salget av TV-er har gått noe ned, mens salget av hodetelefoner og smartklokker øker betraktelig. Mobilsalget holder seg på samme nivå som tidligere, men folk kjøper stadig dyrere telefoner.

Folk kjøper gjerne brukt

Elektronikkbransjen har også gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge nordmenns vilje til å kjøpe brukte elektronikkprodukter.

Her fremgår det at godt over halvparten av deltakerne (56 prosent) svarer at de vil vurdere å kjøpe brukt dersom det er mulig. Det er brukte mobiltelefoner og TV-er folk er mest villige til å kjøpe brukt, ifølge undersøkelsen.

Unge er mest positive til å kjøpe brukt elektronikk. Åtte av ti i aldersgruppen 18–29 vil vurdere å kjøpe brukt, mens for dem over 60 år er det kun fire av ti som er positive til dette.

Salget av elsparkesykler doblet

Elsparkesykler blir stadig mer populært, og mange ønsker også elsparkesykler til odel og eie fremfor å leie. Røsholm sier at salget har tatt seg kraftig opp sammenlignet med fjoråret – med en dobling i salget.

– Det er solgt rundt 205.000 av disse produktene hittil i år. Da er det snakk om både de enklere produktene som hoverboards og el-skateboards, i tillegg til elsparkesykler, sier han.

– Mikromobilitet er virkelig i vinden, og vi kan spekulere i om en del av økningen kommer at restriksjonene på bruk av kollektivtransport, sier Røsholm.