Fortnite teaser Dragon Ball-samarbeid

Spillgigant hinter om stor Dragon Ball-kampanje i forkant av filmlansering.

I går publiserte den offisielle Fortnite-kontoen på Twitter et bilde av en stor gylden drage. I billedteksten skrev de: «Speak. Name your wish ... 8.16.2022».

Ihuga Dragon Ball-fans skjønte det nok umiddelbart. Alt peker på at det kommer et mulig samarbeid med en av Japans aller største anime-franchises.

Slippdatoen er 16. august.

Den 18. august er det førpremiere på den nye filmen Dragon Ball Super: Super Hero i Norge. Det er jo ikke helt utenkelig at det er derfor Fortnite nå kommer med en slik kampanje.

Røper ikke mye

Fans må nok ha litt is i magen, for Fortnite har til nå ikke avslørt noe særlig med detaljer.

Det er ukjent om det blir nye skins, hvilke karakterer som gjør inntog i Fortnite-universet eller hva slags events det vil komme, ifølge IGN Nordic.

Kotaku.com skriver at det har vært lekkasjer om den kommende kampanjen, og enkelte detaljer har blitt fanget opp av spillere.

Disse detaljene hinter om at spillutvikleren bak Fortnite, Epic Games, kan ha forberedt til det store slippet i flere uker.

STORFILM: Her poserer stemmeskuespillere Zeno Robinson og Aleks Le på en etterfest etter filmlansering i USA tidligere i uken.

Dragon Ball er opprinnelig en japansk mangaserie fra 1984, som har oppnådd stor internasjonal suksess. Tegneserien finnes nå både som TV-serie og filmer. Skaperen heter Akira Toriyama, og er i dag 67 år gammel.

Tidligere har Fortnite hatt samarbeid med flere kjente personligheter og franchises. Blant annet rapperen Travis Scott, den olympiske mesteren Chloe Kim og den populære tegneserien Rick & Morty.

