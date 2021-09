Apple Watch Series 7 har nytt design

Men ikke så nytt som mange hadde trodd.

Det var ventet at Apple skulle vise frem en ny Apple Watch, men likevel ble det ikke helt som mange hadde trodd. Apple Watch Series 7 har nytt design, men ifølge mange ryktemakere ville vi se et langt mer kantete utseende.

Slik ble det ei, og Apple Watch Series 7 ser ut som en slankere og smalere variant enn dagen Apple Watch.

Større skjerm, tynnere rammer

Skjermrammene er kuttet ned til bare 1,7 millimeter, og alltid-på-skjermen skal nå være enda mer lyssterk enn tidligere. Nærmere 70 prosent kraftigere enn dagens Apple Watch Series 6.

Hvorvidt det er på grunn av den nye og større skjermen, eller ny programvare, så skryter Apple av at det nå er plass til mer tekst på skjermen. Noe de viste frem i et overbevisende bilde:

Den nye og større skjermen skal også være mer motstandsdyktig mot slag og skraper, og har nå en IP6X-sertifisering. Glasset er også 50 prosent tykkere enn tidligere.

Samme prosessor og sensorer

Prosessoren og sensorene ser ut til å være nøyaktig de samme som på Series 6, og batteritiden skal være på opptil 18 timer.

En liten fordel med den nye klokken er imidlertid at den selges med en bedre USB-C-lader, i stedet for USB-A, som gjør at den skal kunne 33 prosent raskere. 8 minutter ladetid skal være nok til at den skal holde i 8 timer. Ganske kjekt hvis du vil lade den opp kjapt før du legger deg, slik at du kan benytte deg av klokkens søvnmåling.

Aluminiumsvarianten av klokken kommer i fem farger:

Svart

Gull

Blå

Rød

Mørkegrønn

I tillegg kommer den i titan, stainless steel og en egen Nike-variant.

Det er også en håndfull nye urskiver på plass, som drar nytte av den nye, store skjermen.

Overraskende nok vil Apple fortsette å selge Apple Watch Series 3, samt Apple Watch SE. I USA er prisene satt til henholdsvis 199, 279 og 399 dollar.

På den norske Apple-butikken er det fortsatt ikke satt noen pris, men det står at Series 7 blir tilgjengelig senere i høst.

