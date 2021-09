YouTube har åpnet for nedlasting av videoer

Men bare som en test, og for Premium-brukere.

YouTube har fått støtte for nedlasting av videoer via nettleserne Chrome, Edge og Opera.

Det er en etterlengtet funksjon for alle som har hatt lyst til å forevige en video på egen datamaskin eller bare ha den tilgjengelig uten nett.

Nedlastingsfunksjonen har vært tilgjengelig for YouTubes mobilapper for Android og iOS en stund allerede, men som for nedlasting via disse krever nedlasting via nettleseren at du har et YouTube Premium-abonnement, og altså betaler for tjenesten.

Nedlastingsfunksjonen er så langt bare i utprøvingsmodus, og ser ut til å forsvinne igjen 19. oktober. Om testen av funksjonen går som forventet, og den blir tatt god i mot av brukerne, vil den kanskje bli en mer permanent del av YouTube Premium-tjenesten senere.

YouTube Premium lar deg fra før av se videoer uten reklameavbrudd og gir tilgang til musikkstrømming via YouTube Music, samt avspilling av videoer i bakgrunnen på mobil.

Slik tester du nedlasting

Om du har et YouTube Premium-abonnement kan du aktivere den nye nedlastingsfunksjonen ved å besøke YouTubes testnettsider.

Du kan bare teste en av funksjonene siden lister opp av gangen, så om du allerede tester ut YouTubes «bilde i bilde»-funksjon på iOS, må du avslutte dette før du aktiverer nedlasting av videoer.

Når du har slått på videonedlastingen kan du gå tilbake til YouTube og laste siden på nytt. Nå skal det ha dukket opp en ny knapp mellom «Del» og Lagre» like under videoen du ser på som lar deg laste den ned.

Du kan også laste ned videoer fra menyen med tre små prikker, som dukker opp på YouTube-forsiden eller i forhåndsvisning av relaterte videoer.

Maks Full HD-nedlasting

Så langt ser det ut som YouTube begrenser nedlastingskvaliteten til 1080p, eller Full HD, selv om tjenesten lar deg strømme dem i mye høyere oppløsning.

Det betyr også at den nye YouTube Premium-funksjonen kanskje ikke er like attraktiv som enkelte tredjepartsprogrammer eller nettsider som lar alle laste ned YouTube-videoer i inntil 4K-oppløsning, uavhengig av Premium-abonnement.

Apper du installerer på datamaskinen din, eller andre nettsider man måtte besøke for å laste ned videoer utenfor YouTube, har likevel for ofte en rekke plagsomme pop-up-annonser, tvilsomme lenker og annet raskt du må navigere gjennom før du får videoen din.

Med YouTubes egen løsning blir nedlastingen av videoer mye tryggere og enklere, så får vi håpe de støtter også videoer i høyere oppløsning dersom funksjonen blir en permanent del av Premium-tjenesten deres med tiden.