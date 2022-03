Disse myggjagerne skal holde myggen unna hagen din, hele utesesongen

Stemmestyring har de også.

Thermacell Liv.

– Hei Google, be myggen stikke!

Omtrent slik kan du få fred til å hygge deg ute i hagen hele sommeren, skal vi tro Thermacell, en produsent av myggjagerutstyr som vi har god erfaring med fra tidligere.

De har akkurat annonsert en ny serie myggjagere som kan kobles sammen og kontrolleres med stemmen eller app via smartsystemer som Google Assistent og Amazon Alexa.

Myggjagerne, som har fått navnet «Liv», kan spres rundt i hagen for å til sammen dekke mye større områder enn en enkel portabel myggjager klarer. De er designet for å stå ute i all slags vær, hele året.

Thomas Holmen-Jensen i Noragent, den norske importøren, forteller oss at systemet er et stykke unna våre breddegrader. Strenge regler rundt godkjenning av enheter som bruker kjemikalier, samt Thermacells ønske om å se an responsen i det amerikanske markedet, kan føre til at det står både sommer 2024 og 2025 på kalenderen før Liv dukker opp her hjemme.

Kan dekke hele hagen

De krever riktig nok fast installasjon og tilkobling til strøm for å fungere, men installasjon skal være mulig å ordne selv.

Når det er installert skal det enkleste Liv-systemet med tre enheter dekke et område på inntil 85 kvadratmeter, ifølge Thermacell. Systemet blir også tilgjengelig med fire og fem enheter for å dekke områder på henholdsvis 115 og 145 kvadratmeter.

Systemet må være koblet til strøm for å fungere.

Dyr i drift

Ettersom myggjagerne krever fast installasjon med strøm trenger du ikke tenke på batterier som må lades. Myggjagerne fungerer imidlertid ved å slippe ut insektmiddel fra en beholder i hver enhet, og disse varer ikke akkurat evig.

Produsenten melder at de skal holde «en sesong», men det er greit å merke seg at de spesifiserer at det betyr inntil åtte timer drift i uka i 12 uker. Eller bare et par kvelder hver uke i sommermånedene, altså.

Når beholderne er tomme må du kjøpe påfyll fra Thermacell. Dette skal koste omtrent 120 dollar for en pakke med seks beholdere, noe vi regner med blir vel 1500 norske kroner.

Her lukter det med andre ord penger i kassa for Thermacell om du stikker nesa ut mer enn et par ganger i uka!

Liv er selvsagt ikke ment å stå på hele døgnet, dog, men kun når du sitter ute og faktisk plages av myggen.

I tillegg til å styres med stemmen via telefon eller smarthubber fra Google eller Amazon, kan det aktiveres fra apper. Derfra kan det også stilles inn til å slå seg av og på mellom oppsatte tidspunkter, og melde fra når det er på med varslinger.

Liv kan styres fra en mobilapp.

Ikke et impulskjøp

Startpakken med tre Liv-enheter og utstyr for oppkobling og fast installasjon starter på 700 dollar, mens pakker med fire eller fem enheter koster 800 og 900 dollar. De norske prisene er ikke klare, men regne med å måtte betale fra omtrent 8000 kroner for det enkleste systemet.

Dette er altså langt fra noe impulskjøp, men kan kanskje være noe å vurdere om du bor i et skikkelig mygg- eller knotthøl.

Startpakken med tre enheter.

Vi håper å teste systemet når det en dag blir tilgjengelig i Norge.

Tidligere har vi hatt god erfaring med en enklere, og langt billigere, oppladbar myggjager fra Thermacell:

Les også Denne holder myggen unna i timevis

Saken ble oppdatert med tilleggsinformasjon om eventuell norsk lansering torsdag 3.3.2022.