Her er Boses QuietComfort Ultra

Med romlyd og selskapets beste støydemping noen gang - og veldig stiv prislapp.

QuietComfort Ultra er Boses nye flaggskip, med en ny romlydsfunksjon, støtte for Snapdragon Sound og forbedret støydemping. Kamera Bose

Akkurat slik det ble lekket forrige måned: Bose gjør en full overhaling av hodetelefonene sine når de nå lanserer QuietComfort Ultra Headphones, QuietComfort Ultra Earbuds og QuietComfort Headphones.

Alle skal erstatte et eksisterende Bose-produkt. Ultra Headphones erstatter Noise Cancelling Headphones 700, Ultra Earbuds erstatter QuietComfort Earbuds 2 og QuietComfort Headphones erstatter dagens QuietComfort 45.

Bose QuietComfort Ultra Headphones

Kamera Bose

Boses nye flaggskip skal ha blitt redesignet fra bunnen av, og Bose lover forbedret støydemping og deres såkalte CustomTune-teknologi, som hver gang du tar dem på tilpasser lyd og støydemping etter hvordan hodetelefonene sitter rundt ørene.

Begge de to nye Ultra-produktene har dessuten det Bose kaller Immersive Audio, som er en type romlyd som ligner den Apple tilbyr i sine AirPods-produkter. Boses romlyd benytter seg imidlertid ikke av noen fast standard, for eksempel Dolby Atmos, men benytter i stedet selskapets egne algoritmer til å «forstørre» lyden uavhengig av format.

Hodetelefonene har også hodesporing, slik at de kan skape illusjonen av at lyden er foran deg uansett hvordan du vrir på hodet – og her kan du velge mellom «Still» og «Moving». Snapdragon Sound er også støttet, som betyr at de støtter Aptx Adaptive og Lossless.

Kamera Bose

Ellers er altså designet nytt, og hodetelefonene kan foldes sammen når de ikke er i bruk. Bose lover også sin sedvanlig gode komfort, som tidligere har vært grunnen til at mange har valgt QuietComfort-serien. Ellers har hodetelefonene USB-C-inngang for lading og en 2,5 mm-port for lyd, i tillegg til en ny touchstripe på høyre øreklokke som brukes til volum.

Batteritid er det imidlertid mange andre som gjør bedre enn Bose. Lovnaden er inntil 24 timer med Immersive Audio av, og 18 timer med funksjonen påskrudd. Litt bak hovedkonkurrenten Sonys 30 timer med støydemping og 40 timer uten.

En heftig prislapp følger også med. 5690 kroner skal Bose ha for QuietComfort Ultra Headphones, som er en drøy tusenlapp mer enn hva Sony tar for sitt flaggskip WH-1000XM5. Apples AirPods Max ligger enda litt over, på 6490 kroner.

Slippdato er 16. oktober.

Bose QuietComfort Ultra Earbuds

QuietComfort Ultra Earbuds. Kamera Bose

Boses QuietComfort Earbuds II var allerede helt der oppe med de beste på støydemping, så det blir spennende å se hva Bose har kokt opp på det lille året som har gått siden den gang.

Bose skriver imidlertid at øreproppene «fortsetter å tilby» støydemping i verdensklasse, så det tyder kanskje på at det ikke er selve støydempingen som har vært i fokus. I stedet trekker Bose frem samtalekvaliteten, hvor algoritmene skal ha blitt betydelig bedre til å gjenkjenne stemmen din i bråkete omgivelser – blant annet ved dynamisk å velge hvilken mikrofon som opplever minst vindstøy.

I tillegg er designet litt oppfrisket, og de små gummihakene som gir friksjon mot øret og holder øreproppene på plass skal også sitte bedre fast i denne generasjonen. Snapdragon Sound er også nytt for disse.

Kamera Bose

Batteritiden er på seks timer, som synker til bare fire timer om du aktiverer Immersive Audio. Nytt er imidlertid et omslag du kan kjøpe til etuiet, og som oppgraderer det med trådløs lading. Dette vil også fungere med etuiet til QC Earbuds II, melder Bose.

Også for QuietComfort Ultra Earbuds har Bose lagt seg på en ganske stiv pris, nemlig 3990 kroner. Det er en tusenlapp mer enn de to hovedkonkurrentene Apple AirPods Pro og Sony WF-1000XM5, som begge er veldig gode på hver sin måte og koster rundt 3000 kroner.

Også her er lanseringsdatoen 16. oktober.

Bose QuietComfort Headphones

QuietComfort Headphones i den nye fargen «Cypress Green». Kamera Bose

Disse skal altså erstatte QuietComfort 45, og viderefører i praksis det samme designet som vi har kjent fra Boses QuietComfort-hodetelefoner tidligere. Også her virker det som om oppgraderingene er av ganske moderat karakter, men det skal sies at QuietComfort 45 allerede var ganske gode.

Nytt er blant annet at du kan justere støydempingen i nivåer og lage dine egne støydempingsmoduser, men ellers er det mye som er som før. Batteritiden er på opptil 24 timer, multipoint er støttet og volum justeres med knapper, ikke touch.

Disse har ikke Immersive Audio, og de har ikke Snapdragon Sound-støtte.

Prisen er 4490 kroner, som er på linje med Sonys også meget gode WH-1000XM5. Nye QC Headphones slippes allerede denne måneden, nærmere bestemt 26. september.

Vi kommer naturligvis tilbake med tester så fort vi får produktene i hende.

Publisert 15. september 2023, 08:19