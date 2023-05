Advarer: - Problematisk at folk tror Klarna er en trygghet

Selv slakter Klarna kritikken fra Forbruker Europa.

Klarna, som tilbyr betalingsløsninger og betalingsutsettelse når du netthandler, skal ha unngått å tilbakebetale kundene sine for varer de ikke har mottatt, hevder Forbruker Europa. Nå advarer de mot økende henvendelser fra forbrukere som ikke opplever å få lovpålagt bistand.

– Det er problematisk at folk tror Klarna er en trygghet, uttaler direktør i Forbruker Europa, Linn Hogner Jahr til Tek.no, og presiserer at bare fordi Klarna er i bruk på en rekke nettsteder, betyr ikke dette at du er beskyttet mot svindel.

– Hovedbudskapet vårt er å ikke se seg blind på at Klarna er der fordi da er det trygt. Det er ikke så enkelt.

Klarna selv mener seg urettmessig anklaget.

– Selvfølgelig skal man da ikke betale for varer man ikke har fått. Vi handler umiddelbart dersom vi får indikasjoner på at en av våre partnere ikke lever opp til vår standard, uttaler norgessjef i Klarna, Geir Østby, til Tek.

Mener Klarna trenerer tilbakebetalinger

Blant gjengangerne blant tilbakemeldingene Forbruker Europa har mottatt, er at Klarna krever betaling for produkter som aldri engang kom frem til forbrukeren.

Selv når forbrukerne tar kontakt med Klarna for å oppklare situasjonen, tar det alt fra tre måneder til et år å få tilbakeført pengene, opplyser Hogner Jahr, som samtidig påpeker at det tar bankene et par dager å gjennomføre den samme typen tilbakebetaling.

Bankene er nemlig underlagt den samme loven som Klarna, forklarer Hogner Jahr og henviser til Finansavtalelovens paragraf 2-7. Der heter det at hvis du har kjøpt varer eller tjenester på kreditt, for eksempel via Klarna, så skal du være dekket av finansavtaleloven gjennom at kredittyteren (Klarna) har samme ansvar som selgeren (nettstedet du kjøpte varen fra), skulle varen ikke bli levert eller være feil på.

Likevel ser altså Forbruker Europa at Klarna gjentatte ganger ikke tilbakebetaler pengene til forbrukere, og at de går runder på runder uten å klare å tilbakeføre pengene til forbrukerne, før de klages inn til Finansklagenemda.

Da blir angivelig ting løst fort, uttaler Hogner Jahr.

– Vi mener at det burde ikke være nødvendig å gå så mange runder. Dette burde vært løst på et langt tidligere tidspunkt, uttaler hun, og påpeker igjen at det tar bankene kun noen dager.

Hevder Klarna inngår avtaler med useriøse aktører

Forbruker Europa skriver at det mange av disse sakene har til felles at forbrukeren har handlet hos useriøse aktører, og at Klarna ikke har vært villig til å bistå forbrukerne når det har oppstått problemer.

– Klarna har ingen sikkerhetskontroll på hvem de samarbeider med. Det er veldig lett å gå inn på deres kanaler og be om et samarbeid uten å oppgi informasjon som kan skille seriøse og useriøse næringsdrivende. De respekterer ikke forbrukervernet slik det er i dag, og det gjør at forbrukere må bruke unødvendig lang tid på å løse problemet med selger, noe som også gjør at mange gir opp og taper pengene sine, heter det i en pressemelding fra Forbruker Europa, hvor Forbrukertilsynet er den tilknyttede organisasjonen her til lands.

Hogner Jahr påpeker på telefon til Tek at det er Klarnas ansvar å gjøre grundige undersøkelser når de inngår samarbeid med ulike nettsteder.

– Det er Klarna som inngår samarbeid med nettbutikkene. Ansvaret er på dem for å sjekke at selskapene opererer i henhold til lovverket.

Klarna slakter kritikken fra Forbruker Europa

Klarna hevder seg urettmessig anklaget og uten mulighet til å faktisk svare ordentlig for seg. De bekrefter at de som kredittgiver har et ansvar overfor forbrukeren hvis det viser seg at selger ikke selv ordner opp.

Videre hevder de at i de tilfellene hvor det oppstår en tvist mellom forbruker og forhandler, så blir betalingen stansen mens tvisten pågår.

Klarna skriver til Tek at det oppleves vanskelig å svare på det de beskriver som «sveipende uttalelser» fra Forbruker Europa, hvor de ikke konkret kan kommentere hver enkelt sak eller dialogene som har foregått med kundene det vises til.

Direktørens uttalelser om useriøse aktører og at det ikke ville bli sikkerhetskontroller stemmer heller ikke, poengterer norgessjef Geir Østby til Tek.

– Alle forhandlere som bruker Klarnas betalingstjenester må først gjennom en såkalt «onboarding-prosess» og oppfylle en rekke kriterier. Det inkluderer identifikasjon av selskapet og en gjennomgang av deres operasjoner, inkludert identifikasjon og verifisering av reelle eiere og autoriserte representanter, screening av nettstedet deres og konsultasjon med eksterne kilder for å validere legitimitet.

– Dette gjør vi for å sikre at våre forbrukere får et høyt servicenivå og en så smidig opplevelse som mulig. Dersom vi i Klarna merker et høyt antall tvister eller klager fra forbrukere, iverksetter vi umiddelbare tiltak, som for eksempel å stenge forhandleren mens etterforskningen pågår. Vi foretar også kontroller for å sikre at våre retningslinjer følges, forklarer han.

