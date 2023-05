Sbanken-kunder mister tilgang til Apple Pay

Sbanken-kunder får ikke lenger bruke Apple Pay fra 27. august. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Stein Jarle Olsen 24. mai 2023, 09:52 Lagre Lagre artikkel

Sbanken-kunder som har hatt Apple Pay, mister tilgangen 27. august. Det melder Sbanken onsdag.

– Vi vet at mange av dere som har brukt Apple Pay har vært fornøyd med tjenesten, og vi forstår at dette er en dårlig nyhet, skriver Sbanken i en melding på egne nettsider.

Endringen kommer som følge av at Sbanken er fusjonert med DNB.

– Etter fusjonen er ikke Sbanken lenger et eget finansforetak, men en del av finanskonsernet DNB Bank ASA. DNB har ikke et samarbeid med Apple Pay. Derfor vil avtalen Sbanken har hatt med Apple Pay opphøre.

Da Apple Pay ble lansert i 2018, sa DNB at de hadde «vurdert det og vært i dialog med Apple», men at deres vurdering var at de ikke ble med på det nå - og at de mente kundene var fornøyde med kredittkort og kontaktløse kort.

Til Shifter sier DNBs direktør for produkt og innovasjon, Per Kristian Næss-Fladset, nå at beslutningen ble tatt for lenge siden, og grunnene de tidligere hadde for ikke å ta i bruk Apple Pay står ved lag.

Misfornøyde kunder

At DNB ikke ville tilby Apple Pay gikk ikke upåaktet hen blant selskapets kunder, og mange kunder tok blant annet til Facebook for å uttrykke misnøye med banken.

– Jeg ble skuffet da jeg så at DNB-kunder ikke får Apple Pay. Jeg føler de gjemmer seg bak kundene sine for å beskytte Vipps mot konkurranse. Mye skinnargumentasjon. Jeg ble ikke spurt, men hadde de spurt meg så hadde jeg sagt at jeg aller helst ikke vil ha med meg lommebok, og aller helst vil betale med klokken min, fortalte en DNB-kunde den gang til Tek.no.

Dette skrev Sbanken til egne kunder i begynnelsen av mai, i forbindelse med at fusjonen med DNB trådte i kraft. Kamera Skjermdump

Flere kunder har reagert på at Sbanken så sent som for en måned siden opplyste i en e-post at kundene ville kunne «fortsette å bruke de digitale løsningene du er vant til, og betingelsene blir overført som de er».

– De klarte altså å bryte dette på under en måned, spør en Tek-leser retorisk på e-post onsdag.

Vil ha Apple til å åpne opp

DNB gikk senest i mars ut i egne kanaler for å «forklare» hvorfor de ikke har tatt i bruk Apples løsning. De peker i hovedsak på at Apple er den eneste tilbyderen som nekter andre mobile lommebøker tilgang til den såkalte NFC-brikken ombord i telefonene sine - både Google Pay, Fitbit Pay og Garmin Pay tillater nemlig dette.

NFC-brikken er brikken som «snakker med» bankterminalen når du utfører en kontaktløs betaling. DNB er som kjent en av hovedeierne bak betalingsløsningen Vipps, og har sammen med de øvrige storaksjonærene i Sparebank 1-Alliansen og Eika Gruppen nektet å ta i bruk Apple Pay.

Vipps har i stedet hatt en løsning for å betale ved hjelp av QR-kode i en del norske butikker, men denne løsningen ble lite brukt og nylig nedlagt.

– Når Apple har en vesentlig markedsandel på mobiltelefoner i Norge og nekter andre mobile lommebøker tilgang til NFC-chipen i iPhone, blir store deler av betalingsmarkedet låst til Apple Pay. Dette er problematisk. Apples NFC-nekt hindrer både friheten til å velge og rettferdig konkurranse i betalingsmarkedet, sa konserndirektør for produkter og innovasjon i DNB, Benjamin Golding, til egne nettsider.

Har bedt EU om hjelp

Han påpekte at de over tid mener det å ta i bruk Apple Pay kan bidra til å «hindre innovasjon, skape færre valgmuligheter og gi mindre kostnadseffektive betalingsløsninger for både sluttkunde og kjøpmenn».

DNB og andre europeiske banker har forsøkt å få europeiske konkurransemyndigheter til å tvinge Apple til å åpne NFC-brikken sin for andre betalingsløsninger.

– På sikt vil mobilen bli den mest bruke betalingsmetoden. Vi håper derfor at EU-kommisjonen kommer fram til at Apple må åpne opp, sa Golding.

24. mai 2023, 09:52