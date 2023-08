Netflix slipper egen spillkontroller-app

Kamera Jenny Kane / AP / NTB

Netflix har sluppet en egen app som gjør mobiltelefonen din om til en spillkontroller for bruk med TV-en. Det melder blant andre Engadget.

«Kommer snart til Netflix. Spill spill på TV-en med Netflix Game Controller. Game Controller-appen parer med TV-en din og lar deg spille spill på Netflix med telefonen eller mobilenheten din», heter det i beskrivelsen av appen i Apples App Store.

Kamera Skjermdump

Kommer til TV?

Netflix’ spillbibliotek har så langt kun vært tilgjengelig på mobil og nettbrett, men det virker altså å være i endring.

Netflix’ gamingsjef Mike Verdu skal ha fortalt publikum på TechCrunchs Disrupt-konferanse i oktober i fjor at selskapet jobbet med å utforske et tilbud for nettskyspilling. Kanskje kan overflyttingen av spill fra mobil til TV være et ledd i dette.

Så langt har nemlig ikke Netflix’ spillbibliotek, som er inkludert for alle som har et Netflix-abonnement, vært spesielt mye brukt.

I august i fjor gjorde analyseselskapet Apptopia en opptelling som viste at Netflix’ daværende spill-apper var lastet ned totalt 23,3 millioner ganger, og hadde 1,7 millioner daglige brukere i gjennomsnitt - under én prosent av de over 200 millionene Netflix-abonnenter. Det var CNBC som skrev om saken.

Slik ser skjermkontrollene ut, ifølge appen. Kamera Skjermdump

Kun på iOS foreløpig

Spillbiblioteket til Netflix teller på nåværende tidspunkt drøyt 50 titler, og Netflix har den siste tiden kjøpt opp flere mindre spillstudioer - så det er tydelig at de har ambisjoner om å satse videre på spill fremover.

Enn så lenge er den nye spillkontroller-appen kun tilgjengelig for iOS. Flere nettsteder har spurt Netflix om kommentarer og om appen også vil bli tilgjengelig for Android, men selskapet har sagt at de ikke har noe mer å melde på nåværende tidspunkt.

Publisert 9. august 2023, 10:06

