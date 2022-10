Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Meta avslørte VR-hodesett til nesten 20.000 kroner

Vegar Jansen

Meta Quest 2 – som først gikk under navnet Oculus Quest 2 – er blant de aller mest populære VR-settene på markedet.

Nå får den selskap av Metas nye VR-satsing i form av Meta Quest Pro. Som vi er vant med er det her snakk om en full pakke med hodesett og nye håndkontrollere. I tillegg skal det følge med både styluspenn, ladestasjon og lysblokkere – mer om sistnevnte litt senere.

Prislappen vitner om at dette ikke er ment som en direkte oppfølger til «gamle» Quest 2. Normalt sett har jo VR-settene fra Meta (tidligere Facebook) vaket på rundt 5000 kroner, men Quest Pro har fått en pris på kroner 18.990,99 i Metas nettbutikk – altså nesten fire ganger det vi har vært vant med fra den kanten.

Åpen design

Det første som slår oss med Quest Pro er at den ikke sitter som en fullstendig omsluttende «maske» slik vi er vant med fra VR-hodesett flest. I stedet gir den brukeren mulighet til å se den virkelige verdenen i sidesynet, så å si. Poenget er at man skal slippe å måtte ta av seg eller løfte på hodesettet for å gjøre enkle ting som å finne kontrollerne eller være oppmerksom på folk eller omgivelsene rundt seg.

Dokkingstasjon er jo kjekt.

Stikkordet fra Meta selv her er «blandet virkelighet». Dette er kanskje et litt uheldig uttrykk, da vi allerede har Windows Mixed Reality som er Microsofts VR-programvare og -grensesnitt for en rekke tredjeparts VR-hodesett – men ikke fra Meta.

Uansett, det er her de nevnte lysblokkerne kommer inn. For den som er mer opptatt av innlevelsen enn omgivelsene sine, vil medfølgende lysblokkere kunne festes magnetisk til sidene av hodesettet.

Dette skal visstnok likevel ikke blokkere alt lys. Som ekstrautstyr finnes det dog en «fullverdig lysskjerm» til rundt 500 kroner.

Ny prosessor og flere sensorer

Til å drive hodesettet har Meta fått på plass den nyeste «extended reality»-plattformen fra Qualcomm, nemlig Snapdragon XR2+. Denne skal ifølge Qualcomm selv levere opp mot 50 prosent høyere kontinuerlig ytelse og avgi mindre varme enn den vanlige Snapdragon XR2.

Quest Pro er i tillegg utstyrt med 12 GB RAM, 256 GB med lagringsplass og innebygde sensorer for øye- og ansiktssporing.

Når det gjelder det rent visuelle har det nye VR-hodesettet også fått både nye LCD-skjermer og pannekakelinser. Sistnevnte bidrar spesielt til å redusere dybden på selve «brilledelen» av hodesettet. LCD-skjermene skal på sin side sørge for både et skarpere bilde og bedre farger enn det som er tilfelle med dagens Quest 2.

De fremoverrettede kameraene vil hjelpe til med delen om «blandet virkelighet», blant annet ved å tillate fargebilder rett i VR-miksen.

I tillegg skryter Meta av at de nye kontrollerne tillater mer nøyaktig sporing og bevegelsesrekkevidde på 360 grader. Bedre haptikk – altså tilbakemelding du føler rett mot hender og fingre – skal de også ha. Samt oppladbare batterier.

Ellers får vi vite at Quest Pro er kompatibel med hele Quest 2-katalogen, og at det nye hodesettet også kan kobles til en PC med kabel dersom man vil bruke det til noe virkelig grafikkrevende.

Vi merker oss for øvrig at Meta ikke nevner lyd med et ord i sin pressemelding. Men ørepropper er oppført som ekstrautstyr til 500 kroner.

Det er allerede mulig å forhåndsbestille Meta Quest Pro fra Metas nettbutikk. Slippdato er satt til den 25. oktober.

