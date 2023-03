Netflix fikser dårlige undertekster

Lar deg justere størrelse og farge på alle enheter.

Dialog i TV-serier og filmer har tilsynelatende bare blitt vanskeligere å høre, og behovet for undertekster har aldri vært større.

Netflix har seilet litt akterut på undertekstfronten ved å ikke la brukerne justere utseendet på undertekster direkte på TV-en, der tross alt det meste av film- og serie-titting foregår.

Nå rulles muligheten for å justere undertekstene ut globalt til alle brukere.

Slik justerer du undertekstene

Fremover vil du kunne justere tekststørrelse - liten, medium eller stor - endre tekstfarge, linjefarge og om du vil ha skygger under teksten eller ei. Og alt kan du altså gjøre direkte på TV-en, med forhåndsvisning fortløpende mens du justerer.

At du kan justere undertekster er som nevnt ikke egentlig nytt, for Netflix har latt deg fikse dette selv i flere år. Men tidligere har du vært nødt til å gjøre endringene i nettleseren på en PC, for å deretter se endringene på TV-en din.

Med justeringsfunksjonen flyttet direkte til TV-en, vil nok mange flere dra nytte av muligheten.

Stadig vanskeligere å høre hva som blir sagt

At mange nordmenn setter på undertekster på Netflix, hvor mye av innholdet er på engelsk eller andre fremmedspråk, er kanskje ikke så rart. Det kan være nyttig for å forstå hva som faktisk blir sagt, eller som en slags bekreftelse på at man hørte riktig.

Men også i USA, hvor engelsktalende personer stort sett ser på engelsk innhold, har de sett en enorm økning i brukere som skrur på undertekster. En undersøkelse gjennomført av Preply, gjengitt av The Verge, viste at 50 prosent av amerikanere så på TV-innhold med undertekstene på. Tallet øker til 62 prosent når det er snakk om bare strømmetjenester, og til 70 prosent når man bare ser på «Gen Z» brukerne.

Ikke alene

At Netflix endelig lar brukere justere undertekstene direkte på TV-en er muligens et svar på et brukerbehov, men det kan også være et tegn på økt konkurranse. For aktører som Disney Plus og HBO Max har allerede hatt denne funksjonen tilgjengelig for sine brukere i lang tid.

