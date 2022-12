Nå har «alle» Google-dingser fått støtte for Matter

Smarthjemmets renessanse nærmer seg.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Google har rullet ut Matter-støtte på Google Nest-produkter og ikke minst til hele Android-operativsystemet.

Matter er for tiden den «hellige gralen» i teknologiverdenen: Standarden som lover å gjøre smarthjemsprodukter fra ulike produsenter kompatible med hverandre, og hvor både Google, Apple, Samsung, Amazon og en rekke andre står bak.

Når Google sier de har lagt til Matter-støtte, betyr det i hovedsak at enhetene deres nå kan brukes til å sette opp og kontrollere andre Matter-enheter

Fast Pair for Matter

Enhetene som nå har fått Matter-støtte er følgende:

Nest Mini

Nest Audio

Nest Hub (første- og andregenerasjons)

Nest Hub Max

Nest Wifi Pro

Google Home

Google Home Mini

I tillegg kommer altså Android-operativsystemet og Google Home-appen på Android. iOS-versjonen skal få Matter-støtte tidlig i 2023, ifølge Google.

Oppdateringene har blitt rullet ut til millioner av enheter den siste tiden, så du skal ikke behøve å gjøre noe selv. Android-enheter må ha Android 8.1 eller nyere og Google Play Services versjon 22.48.14.

Oppdateringen bringer også inn Matter-enheter i Googles «Fast Pair»-system på Android, som innebærer at du kan legge dem til i smarthjemmet ditt bare ved å skanne en QR-kode med mobilen og velge konto. Så fort enheten er lagt til i systemet, kan du også få dem opp i appen du ønsker å bruke, enten det er Google Home, Samsungs SmartThings eller noe helt annet.

Foreløpig er det veldig få enheter som har fått Matter-støtte, men det vil nok dukke opp radig fremover.

Stort sett hele Google-økosystemet har fått støtte for smarthjemsstandarden Matter. Kamera Google

Thread-hubber

Med oppdateringen har Google også gjort Nest Wifi Pro, Nest Hub Max og andregenerasjons Nest Hub til såkalte Thread-hubber, som betyr at de kan koble til enheter som bruker Thread (en mindre strømkrevende nettverksstandard som også er en del av Matter-systemet, sammen med wifi) til smarthjemmet. Smarte dørlåser er et eksempel på en produkttype som gjerne bruker Thread, og her blir det nok mange flere fremover.

Foreløpig inngår følgende produktkategorier i Matter-standardens første «bølge»: Smartplugger og -knapper, lyspærer, termostater, rullegardiner og smartlåser. Norske Mill har imidlertid fortalt oss at de jobber med å få på plass Matter-støtte i løpet av 2023, så smart oppvarming er tilsynelatende også blant produktene som er i «pipelinen» for Matter.

Når de kommer vil du altså kunne styre dem med Google-enhetene dine. Apple og Samsung har for øvrig allerede rullet ut Matter-støtte, og både HomePod Mini og nye Apple TV 4K fungerer allerede som Thread-hubber.

Nærmere 300 selskaper er for øvrig medlem i den såkalte Connectivity Standards Alliance, som står bak Matter-standarden. Blant disse finner vi blant annet Ikea, Huawei, LG, Signify (som står bak Philips Hue-merkevaren), Dyson, den norske elbilladerleverandøren Easee, nevnte Mill, iRobot, Nanoleaf og Sonos.

