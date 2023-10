Volkswagen ID.4 og ID.5 får en oppgradering

Nå er snart en raskere Volkswagen ID.4 på vei. GTX-utgaven vil også lade kjappere. Kamera Hanne Hattrem / VG

Vegar Jansen Publisert i går 12:10 Lagre

2023 er et hardt år å være bilselger, i hvert fall dersom du selger andre elbiler enn Tesla. Nå håper Volkswagen å vekke ny interesse for sine «folkemodeller» ID.4 og ID.5 – som for øvrig stadig er på tilbud i en eller annen form.

Men nå skal disse to snart komme i helt nye versjoner. Ifølge Volkswagen er det snakk om å utstyre modellene med et helt nytt operativsystem og mer effektiv drivline.

Dette skal igjen bety mer kraft og litt bedre rekkevidde til samme pris når de kommer til norske veier – noe som trolig vil skje mot slutten av året.

Like stort batteri, bedre effektivitet

Ifølge Volkswagen vil ID.4- og ID.5-utgavene som selges i Norge stadig et 77 kWh batteri, men dette skal få visse forbedringer. I tillegg får bilene en ny elmotor på bakakselen.

Dette fører til at det er Pro-utgavene – altså variantene med bakhjulsdrift – som kommer best ut av oppgraderingen. Selskapet hevder dette vil gi et løft på anstendige 82 hestekrefter, noe som gir totalt 286 hk og økning i dreiemoment fra 310 til 545 newtonmeter.

De firehjulsdrevne GTX-variantene får på sin side et dytt fra 299 til 340 hester, som under optimale forhold skal bety 0 til 100 km/t på ned mot 5,4 sekunder – både for ID.4 og ID.5.

Volkswagen ID.5 og ID.4, her i firehjulsdrevne utgaver. Kamera Hanne Hattrem / VG

Videre er det snakk om økt rekkevidde, og igjen vil det være Pro som kommer best ut. Her er det snakk om rekkevidde WLTP-tall på 542 km for ID.4 og 552 km for ID.5. Med firehjulsdrift oppgis henholdsvis 512 og 529 km.

Tidligere rekkeviddetall for ID.5 lå på 513 og 534 kilometer, så noen enorm økning er det jo ikke snakk om.

Da er det nok en viktigere nyhet at GTX-variantene får økt maksimal hurtigladekapasitet fra 135 til 175 kW, og dessuten vil batteriet kunne forvarmes før hurtiglading. Det gjelder også Pro-modellene.

Lover bedre stemmestyring

En annen forbedring skal visstnok komme i form av den nye stemmestyringsassistenten IDA, som skal gi mer presis bistand under kjøring.

I tillegg skal oppgraderingen inkludere et forbedret og mer intuitivt operativsystem med 12,9-tommers skjerm som infotainment-sentral, mens touch-panelet for styring av volum og aircondition nå blir opplyst.

Bilene skal nå også kunne bestilles med et premium lydanlegg fra Harman Kardon med ti høyttalere.

