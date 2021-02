Sony viser frem testing av ny elbil

Har sluppet Vision-S løs på europeiske veier.

Vision S er sluppet løs på østerrikske veier. Bilen som kan minne litt om en kryning mellom Porsche Taycan og en Tesla Model 3 ser uforskammet ferdig ut bare ett år etter å ha blitt lansert. Skjermdump, Sony

Finn Jarle Kvalheim 12 Jan 2021 08:52

Ved fjorårets CES skapte Sony bølger da de lanserte en elbil . Ved årets nettbaserte CES fortsetter de på historien de startet i fjor ved å vise frem bilen på europeiske veier. Da de først viste den frem hadde japanerne stort fokus på sensorene som er bygget inn i bilen. Sony er tross alt kjent for å være hoffleverandør for kamerabrikker til en nær samlet mobilbransje, og for selvkjørende elektriske kjøretøy er slike brikker blant de viktigste komponentene.

Midtveis i 2020 meldte Sony at Vision-S skulle ut på tur - nærmere bestemt på europeiske veier før året var omme. Og nå har de sluppet video av bilen fra Østerrike, der de har testkjørt den.

Sony har ikke sagt noe nytt om bilen, men det ble lenge antatt at dette var en konseptbil og en testplattform for selskapet. En bil til å prøve ut teknologi på, og ikke noe som elektronikkprodusenten hadde tenkt å plassere på veien, eller potensielt selge.

Bilen i videoen ser imidlertid uforskammet nært ferdig ut. Sony viser frem glimt av et førerassistansesystem som skifter felter automatisk og de sørger naturligvis for å «produktplassere» kamerasensorene sine både på rad og rekke i plasten de leveres i, og i form av de digitale speilene på utsiden av bilen som bare er utstikkere på samme måte som du kanskje har sett som ekstrautstyr på Audi e-Tron. I konseptbilen som ble vist frem i Las Vegas var det 33 sensorer, men i bilen som har vært på veien i Østerrike skal det antallet være økt til 40.

Et digert fullbreddes dashbord av samme typen som vi først så i Bytons elbilkonsept pryder bilen, og i likhet flere slike løsninger ser det ut til å være delt opp i tre ulike områder, med mer tradisjonell kjøreinformasjon rett foran rattet på bilen, navigering og infotainment i midten og «eventuelt»-seksjonen til høyre. Helt ytterst på hver side er videostrømmen fra speilkameraene.

Oppå hele greia, et kamera som filmer føreren.

På vei til massemarkedet?

Sony selvkjører greit unna å si noe om hvorvidt denne bilen finner veien til kunder på noe tidspunkt. Samtidig - i en video der selskapets folk snakker om utviklingen viser de også sekvenser der den kjente PlayStation-figuren Sackboy viser seg frem på bilskjermen. Der snakker også Sonys partnere om at de «håper» at bilen kommer forbi prototypestadiet og finner veien til forbrukere.

Ingeniører fra Bosch omtaler også Vision-S som en «game changer».

Tydelig prototyp-preg

Men ser vi nærmere etter i de korte filmsekvensene ser vi et villniss av kabler som henger løst i taket på bilen, og også noen som går langs Vision-S’ nakne a-stolper. Rattet ser også ut til å mangle påmontert airbag.

En egen knapp med forkortelsen «ADAS» på er plassert under dashbordet. Det er antakeligvis snakk om selvkjøresystemene i bilen - og attåt den kommer en påklistret lapp med beskjeden om at nødknappen ikke må trykkes på. Tør vi gjette at det kan ta forholdsvis lang tid å starte opp igjen alle bilens prototypesystemer etter en selvkjøringskrise?

Det som ser ut som hovedstrømbryter og knapp for stabilitetskontrollen (ESC - «electronic stability control») hører også til.

Fra utsiden ser bilen kliss ferdig ut, og systemene i dashbordet ser ut til å gjøre det de skal ut fra bildene, men det kan også være filmmagi fra et selskap som kan akkurat det til fingerspissene.

Rivians R1T-pickup hadde en viktig rolle i TV-serien The Long Way Up på Apple TV+. Der kjørte støttemannskapet til Ewan McGregor og Charlie Boorman prototyper av bilen nordover fra Argentina sammen med de to elektriske Harley Davidson-motorsyklene hovedrolleinnehaverne kjørte. Rivian

Like «ferdig» som en Rivian?

Samtidig - om du fulgte The Long Way Up på Apple TV+ i fjor, vil du ha sett Ewan McGregor og Charley Boorman kjøre elektriske motorsykler nordover fra Argentina på elektriske Harley Davidson-motorsykler. Støttebilene de hadde med seg var to av Rivians elektriske pickuper. Alle kjøretøyene var prototyper, men Rivians R1T-pickuper er tenkt å komme i salg allerede i juni år, etter å først ha blitt vist frem i 2017. Selskapet begynte å utvikle elektriske kjøretøy i 2011, og pickupen er det første av dem som er tenkt å komme i salg.

Bilene den motorsykkelglade jedien og kompisen hans hadde med seg på tur så ikke stort mer ferdige ut enn Vision-S gjør i Sonys skrytevideo fra østerrike, der de kjørte rundt med store provisoriske knapper i interiøret for å betjene det som i en ferdig bil ville havnet enten inni en skjerm eller på en integrert knapp i interiøret.

Om det ytre er noe å dømme etter har altså Sony kommet ganske langt i prosjektet sitt.

Hyundai og Apple?

En annen dingsprodusent som går med elbilplaner er Apple. Der har ryktene gått i årevis, men i en litt uventet vending denne uken gjorde Hyundai det kjent at de hadde vært i samtaler med Apple om utvikling av elbiler og batterier til dem. Omtalen av Apple ble senere fjernet fra meldingen, skriver E24 .

Dingseprodusenter mer kjent fra mobil- og PC-sfæren har lenge vært involvert i elbilbransjen. Før Tesla begynte å lage sine egne kjøredatamaskiner hentet de for eksempel teknologien fra Nvidia.