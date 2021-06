Microsoft styrer mot Windows 11-lansering i juni

Hinter til at neste generasjon Windows ikke bare er en oppdatering av tieren.

Slik «teaser» Microsoft Windows 11-annonseringen. Legg merke til at den horisontale rammen i vinduet er borte fra skyggen når lyset strømmer inn i rommet. Microsoft.

Anders Brattensborg Smedsrud 4 Juni 2021 08:27

Microsoft har annonsert datoen for det som kan være avsløringen av Windows 11, altså den direkte etterfølgeren til dagens Windows 10 som ble sluppet for snart seks år siden.

Datoen for annonseringen er 24. juni, der Microsoft lover å avsløre «det neste for Windows».

Forrige uke avslørte Microsofts toppsjef at de snart ville «dele en av de viktigste oppdateringene til Windows det siste tiåret» med oss.

Dette er de tre Windows 11-hintene

Nå tyder stadig mer på at det ikke bare er en av de vante vår/høst-oppdateringene til Windows 10 som skal vises frem, men en helt ny generasjon av Windows-operativsystemet.

1) Om man ser på detaljene i innbydelsen Microsoft har sent ut, får man det første sporet. Det ligger i vinduet, som i tillegg til å se ut som en ny og moderne Windows-logo, har lys som skinner gjennom seg. Her er det påfallende hvordan kun den vertikale rammen kaster skygge på bakken, mens den horisontale ikke gjør det. En forskjell som ytterligere understrekes med en animasjon delt på Twitter.

Skyggen danner tallet «11».

2) I tillegg viser det amerikanske nettstedet The Verge til at tidspunktet for lanseringen er satt til eksakt klokken 11 på formiddagen amerikansk tid. Ifølge dem er et uvanlig tidspunkt for selskapet å avholde sine Windows- og Surface-arrangementer på.

3) Det er imidlertid ikke bare gitt slike visuelle hint. Microsofts egen Yusuf Mehdi, som er direktør for «søk og enheter» i selskapet, har for eksempel fyrt av en twitter-melding der han gir uttrykk for at han «ikke har vært så spent på en ny versjon av Windows siden Windows 95».

Det at en Microsoft-sjef sammenligner den nærstående Windows-annonseringen med en tidligere full versjon av Windows er et sterkt signal. Ikke minst er det spennende fordi Windows 95 var et så stort steg opp fra selskapets tidligere operativsystem, Windows 3.1.

Microsoft kan altså ha noe stort på gang her, og det er nærliggende å forvente en stor visuell oppgradering, i tillegg til nye funksjoner og mer fokus på arbeid på tvers av ulike enheter og bruk med berøringsskjerm.

Microsoft kasserte nylig planene sine om et dedikert operativsystem for mobile enheter med to skjermer, kalt Windows 10X. I forbindelse med dette uttale selskapet at mange av ideene og planene for 10X ville overføres til «vanlige» Windows i stedet. Windows 11 høres umiddelbart ut som en god mulighet for å sette nye ideer ut i livet.

Jobber med disse oppdateringene

Fasit på hva Microsoft har i gjerde får vi først i slutten av måneden, men fra før vet vi blant annet at selskapet skal jobbe med dette:

En ny Microsoft Store med kraftig utvidet apputvalg (blant annet mulighet til å tilby programmer som installeres med såkalte «.exe»- eller «.msi»-filer som Firefox, Chrome og Adobes Creative Cloud-pakke).

En visuell overhaling, med ny startmeny, filutforsker og nye ikoner (hvorav mange av dem oppdateres første gang siden Windows 95!)

I tillegg skal det jobbes med muligheten for å gi over 1000 gamle PC-spill automatisk støtte for HDR , som skal gi dem mer innlevelse på moderne skjermer.

Microsofts «rival», Apple, er forventet å annonsere en oppdatering til sitt MacOS under utviklerkonferansen WWDC som går av stabelen neste uke.