Apple-eide Beats slipper nye propper med støydemping

Beats

Stein Jarle Olsen 15 Juni 2021 11:34

Beats Studio Buds er det siste medlemmet i Apples hodetelefonfamilie, og ser ut til å være de mest kompakte øreproppene så langt fra det holdet. Sånn sett skiller de seg enormt fra de forrige helt trådløse Beats-proppene, de mildt sagt massive Beats PowerBeats Pro .

Nytt er også aktiv støydemping, noe PowerBeats Pro ikke har, og en egen omgivelsesmodus som slipper gjennom lyd fra omgivelsene. Denne er veldig god på Apples AirPods Pro og Max, så vi forventer at den vil være god også på Beats Studio Buds.

Beats

Inntil 24 timers batteri

Proppene er ellers IPX4-sertifiserte, slik at de tåler litt svette eller regn, men ikke å bli senket i vann. Batteritiden er oppgitt til fem timer med støydempingen aktiv, eventuelt opp mot åtte timer om du skrur støydempingen av. I tillegg får du to ekstra ladinger i etuiet, så totalt kan du forvente et sted mellom 15 og 24 timers batteritid.

Det er kurant, og eksempelvis på nivå med Sonys nylig lanserte WF-1000XM4 , men samtidig er det enkelte av konkurrentene som også klarer å skvise ut inntil ti timer før du må lade. Fem minutter i etuiet skal gi nok strøm til én times avspilling.

Som på nyere AirPods-modeller kan du også aktivere Siri kun med stemmen, og det til tross for at Studio Buds ikke har verken Apples H1- eller W1-brikke ombord. Litt uvant fra Apples side er kanskje også at Studio Buds kommer med egen Android-app, støtter Androids «Fast Pair»-løsning og Googles løsning for å finne bortkomne enheter - naturligvis i tillegg til Apples egen «Hvor er?».

Beats Studio Buds kan pares med både iPhone og Android-telefoner ved å holde etuiet og proppene i nærheten av telefonen. Beats

Tilgjengelig til sommeren

Studio Buds er foreløpig ikke tilgjengelig i Norge, men Apples nettbutikk lister dem med levering i sommer. Prisen er satt til 1590 kroner, noen hundrelapper billigere enn hva PowerBeats Pro nå koster. Det gjør at Studio Buds i praksis konkurrerer med modeller som blant annet Jabra Elite 75t, JBL Reflect Mini NC og Boses Sport Earbuds, som alle er gode på hver sin måte.

Vi kommer tilbake med test når vi har fått fatt i et par.