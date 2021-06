Her er Ikea og Sonos’ neste produkt: En kunsthøyttaler

Ryktene stemte.

Ikeas nye Sonos-samarbeid er et kombinert kunstverk og høyttaler. Ikea

Stein Jarle Olsen 15 Juni 2021 15:00

Ryktemølla traff igjen : Neste produkt ut i samarbeidet mellom Ikea og Sonos blir en bilderamme med innebygget trådløs høyttaler. Og i sedvanlig Ikea-stil har produktet et veldig streit og funksjonelt navn: «Symfonisk bilderamme med trådløs høyttaler».

Serien består i utgangspunktet av to versjoner av kunstverket - en hvit og en sort, men det finnes i tillegg ytterligere to litt mer fargerike paneler man kan kjøpe i tillegg. Kunsthøyttaleren kan både henges på veggen, settes i ei hylle eller lenes mot veggen, takket være en magnetisk krok og gummiføtter.

Konseptet får tankene våre til å gå litt i retning av Bang & Olufsens Beosound Shape, et modulært høyttalersystem med sekskantfliser du kan bygge opp i den formen du vil og med det antall fliser du vil - selvfølgelig i en helt annen prisklasse enn Symfonisk-løsningen.

De to standardmotivene er ett hvitt og ett svart. Høyttaleren måler 41 x 57 centimeter. Ikea

God lyd tidligere

Som tidligere vil Symfonisk-høyttaleren være fullt kompatibel med Sonos-systemet og de øvrige Symfonisk-høyttalerne: Bokhyllehøyttaleren og lampehøyttaleren . De ga vi begge god omtale, spesielt med fokus på hvor mye og god lyd du fikk for pengene.

Lampehøyttaleren er i praksis en Sonos One, som stakk av med seieren i vår test av multiromshøyttalere i fjor , i litt annen innpakning. Bokhyllehøyttaleren har ikke like raffinert lyd, men koster til gjengjeld også mindre.

Sånn sett blir det spennende å se hva Sonos har kokt opp av lyd i denne litt ukonvensjonelle formfaktoren.

I tillegg til standardbildene kan du kjøpe disse to til å klipse på. Ikea

Kan brukes som surround

Som tidligere er Airplay 2 støttet, slik at du i teorien også kan bruke høyttaleren sammen med multiromshøyttalere fra andre produsenter. Bluetooth får du imidlertid ikke.

Du kan også bruke to bilderammer som bakhøyttalere i et surroundsystem med en Sonos-lydplanke, får vi bekreftet fra Ikea. Det må imidlertid være to like høyttalere, ikke for eksempel en bilderamme og en bokhyllehøyttaler.

Prisen er satt til 1799 kroner for selve høyttaleren og 199 kroner for ekstrakunstverkene. Produktene skal være tilgjengelig i butikk 15. juli.

