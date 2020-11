Microsoft: - Ikke blås røyk gjennom Xbox

Slik ser Xbox series X ut i en av videoene som har dukket opp på sosiale medier. Microsoft ber folk slutte å blåse e-siggdamp gjennom spillkonsollene. Skjermdump

Finn Jarle Kvalheim 12 Nov 2020 14:42

Å finne katastrofale feil ved prestisjeprodukter, for eksempel spillkonsoller, kan være spennende, og fanger man det på video kan man få et stort publikum. Men ikke alt som ryker er ild, om vi skal tro Microsoft, etter at det har dukket opp videoer der den kliss nye Xbox series X fremstår som en skorstein.

Den spanske Twitter-brukeren @XboxStudio mener å vite hvorfor, og har postet en video der han kaller de rykende Xboxene for falske nyheter, og viser hvorfor ved å blåse røyk fra e-sigaretter gjennom Xboxen. Luftflyten i konsollen er lagt opp slik at en vifte trekker luften inn nedenfra, og får drahjelp fra varmen som vil oppover mot toppen av boksen.

Det skal altså ikke være snakk om spillkonsoller som faktisk overoppheter.

Det mildt absurde påfunnet ble omtalt av Gamer.no .

annonse Microsoft Xbox Series X Sjekk prisen

Microsoft: – Den eneste varmen vi sender ut kommer via Twitter

Microsoft har i sin tur sett seg nødt til å omtale dette direkte.

– Det er utrolig at vi må si dette, men vær så snill å ikke blåse e-siggrøyk inn i Xboxen din, formaner de i en melding på Twitter.

De følger opp med å forklare hvilke av deres adresser henvendelser som ikke omhandler e-sigg bør rettes til. I det som ellers er en temmelig humørfylt tråd, som også involverer produsentene av Oreo-kjeks (!), slår Microsoft fast at den eneste varmen de sender ut kommer fra Twitter-kontoen deres.

Blåste for å få liv i Nintendo

Det er slett ikke første gang i historien at konsollspillere gjør snodige ting. Om du er gammel nok til å ha fått begynnende gråstenk i nesehårene husker du kanskje hvordan vi blåste på spillkassettene til gamle 8- og 16-bits Nintendo-maskiner. Det var selvsagt den eneste løsningen for å få spillene til å virke, og slett ikke noe som kunne få kontaktflatene til å irre over tid.

Omtrent like uslåelig logikk som å trykke enda hardere på fjernkontrollen når batteriene begynner å gå heden.

Kokte Xbox 360-er i håndklær

I noe mer moderne tider forsøkte mange å fikse Xbox 360-konsollene sine med håndklær. Disse konsollene hadde faktisk til dels varmeproblemer, og hadde en vifte som bråket mer enn Sølvguttene når de må synge for to juler på en gang til neste år.

Likevel gikk det gjerne galt med disse konsollene, som fikk den såkalte RROD-feilen. Red ring of death - eller dødens røde ring, etter LED-lysene som omkranset av-/på-knappen på konsollen.

Påstanden var at å tulle inn konsollen i håndklær og å la den stå på en stund ville smelte nok på loddingene på hovedkortet til at alt fikk kontakt igjen. Og ganske «riktig» - konsollene livnet gjerne opp igjen en stund, men til syvende og sist ble som regel resultatet det samme; de måtte inn på service og få byttet enten innmaten eller hele konsollen.

Som er vanlig for konsoller kom det etter hvert mindre heite Xbox 360-er med oppdaterte hovedkort, og den fryktinngytende røde ringen sluttet å være et problem.

Blåser du røyk inn i bunnen av Xbox-en vil den komme ut på toppen. Niklas Plikk, Tek.no

En av de mer festlige påstandene om Xbox series X-røyken, er at ingenting er galt. Den bare lagrer data til skyen.