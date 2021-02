Hyundai tilbakekaller 82.000 elbiler

Kan gjelde rundt 6000 Konaer i Norge.

Hanne Hattrem, VG

Vegar Jansen 24 Feb 2021 12:42

Hyundai må tilbakekalle 82.000 biler verden over på grunn av brannfare.

Allerede i fjor var det klart at en defekt komponent i batteriet kunne forårsake brann i biler produsert i et gitt tidsrom mellom 2017 og 2020.

– Bakgrunnen for tilbakekallingen er en potensiell kortslutning som kan oppstå i enkeltceller i batteripakken, og som i verste fall kan føre til brann, sa produkt- og PR-sjef Øyvind Knudsen i Hyundai Motor Norway til Tek.no i oktober i fjor .

Men på det tidspunktet var det litt uklart hvordan dette ville ramme de norske Kona-eierne. Nå er det åpenbart at samtlige med en slik bil produsert mellom 29. september 2017 og 20. mars 2020 vil måtte levere inn bilen for å få byttet ut komponenter i batteripakken.

Ifølge The Korea Herald sier Hyundai at de skal bytte ut batteriets styresystem (BMS – battery management system) i 75.680 Kona elbiler, 5716 Ioniq elbiler og 305 Elec City-busser. Programmet skal starte ultimo mars.

Her i Norge har Hyundai ennå ikke kommet med noen offisiell informasjon.

– Vi følger saken tett, og har dialog med våre kollegaer i Hyundai Motor Europe, forteller Øyvind Knudsen i Hyundai Motor Norway.

Vil bli dyrt

Hele bytteprogrammet vil kunne koste så mye som én billion koreanske won, eller drøyt åtte milliarder norske kroner. Utgiften skal deles mellom Hyundai Motor og LG Energy, som altså har lagd batteriene, melder The Korea Herald .

Brannfaren er altså reell. Ifølge den koreanske avisen regner Hyundai med fjorten batterirelaterte bilbranner siden bilen kom på markedet i 2018.

I Norge finnes det per i dag litt over 10.000 Konaer på veiene, men en god del av disse er produsert etter mars 2020. I oktober i fjor estimerte vi med at omtrent 6000 «norske» Konaer kunne bli tilbakekalt.