Se mobilen utvide seg i hånda hans

Betyr dette at Oppos rullemobil nærmer seg salgsklar?

Alt man trenger å gjøre for å utvide skjermen er å trykke på en knapp. Brandon Le Proktor

Niklas Plikk 22 Feb 2021 12:41

Brettemobilene har for lengst kommet på markedet, men de har ikke akkurat tatt over mobilverdenen helt ennå. Vi har likt Samsungs to siste forsøk på ulike brettemobiler, Galaxy Z Flip og Galaxy Z Fold2 , men de høye prisene har gjort at de neppe blir noen umiddelbare salgsvinnere.

Nå er imidlertid en helt ny type mobil på vei, nemlig rullemobilene. Også her er trekkplasteret en skjerm som kan være både liten og stor, men i motsetning til brettemobilene hvor du bretter opp skjermen, har rullemobilene en langt mer subtil tilnærming. Takket være rullbare OLED-skjermer ruller de seg store.

Kanskje klar for salg?

Flere aktører jobber med slike mobiler, og i fjor høst viste Oppo fram sin prototype Oppo X 2021. Da fremsto det som et produkt som egentlig aldri kom til å komme på markedet, men nå har mobilen dukket opp i en rekke hands-on-videoer hos flere europeiske mobilsider.

Deriblant franske Brandon Le Proktor og tyske AllroundPC . Begge viser frem mobilen i lengre videoer, hvor de går i detalj på både utseendet og hvordan rullemekanismen fungerer.

Det ser utvilsomt ganske imponerende ut når skjermen tilsynelatende vokser ut av intet:

Skjuler skjermen på innsiden

Alt man trenger å gjøre for å bytte mellom «vanlig» og «stort» format ser ut til å være å dobbeltrykke en knapp på siden av mobilen, så endrer mobilen modus.

Når skjermen er i det minste formatet er deler av den skjult på innsiden av mobilen, og man kan ikke se den på baksiden.

På sitt største er skjermen 7,4 tommer fra hjørne til hjørne, mens den kan krympe til fortsatt voksne 6,7 tommer.

Oppe har fortsatt ikke sagt noe mer rundt lansering eller pris, men dette er uansett et veldig spennende eksempel på hvordan mobiler kan se ut senere i år, og i årene som kommer.