Microsoft slipper en helt ny Surface-modell

Vil friste med rimeligere bærbar PC, og Surface Pro X får sterkere prosessor.

Surface Laptop Go er en mindre og rimeligere bærbar PC. Microsoft

Vegar Jansen 1 Okt 2020 15:23

Over de siste årene har Microsoft klart å snekre sammen en del gode datamaskiner gjennom sin Surface-linje – som nå inkluderer alt fra stasjonære Studio til den sammenleggbare «mobiltelefonen» Duo .

Men det er de mer konvensjonelle bærbare modellene som virkelig har solgt, og det er her vi har sett den kjappeste utviklingstakten. I dag har også Microsoft dratt duken av en helt ny bærbar PC, samt sluppet nyheten om en oppdatert versjon av Surface Pro X .

Laptop Go kommer i tre forskjellige farger. Microsoft

Men for å ta det helt nye først: Microsoft Surface Laptop Go er en mindre, rimeligere og mer portabel bærbar PC enn Surface Laptop . En 12,4-tommers skjerm med oppløsning på 1536 x 1024 piksler, samt tastatur i full størrelse, betyr samtidig at den ikke blir like liten som Surface Go .

PC-en skal ifølge Microsoft ha et meget godt tastatur og pekeplate, og innabords finner vi opptil 16 GB minne, 256 GB SSD-lagring og en 10. generasjons Core i5-prosessor fra Intel – den firekjernede Core i5-1035G1 .

I tillegg er den utstyrt med en fingeravtrykkssensor for innlogging, både USB-C og den vanlige USB-A, samt et batteri som skal vare «hele dagen» – 13 timer blir nevnt.

Dessuten er den utstyrt med et 720p webkamera, pluss mikrofoner og høyttalere som skal gjøre den mer enn anvendelig til videosamtaler, noe mange vektlegger nå om dagen.

Det Microsoft frister aller mest med, er nok likevel startprisen på 549 dollar, som har blitt til 7899 kroner i Norge.

Dessverre er vi ikke så sikre på om det er akkurat den versjonen du har lyst på. Den vil nemlig komme med 4 GB RAM og en tregere eMMC (ikke SSD) på 64 GB. Og mens fingeravtrykksleser allerede er litt kjedeligere enn ansiktsinnlogging med Windows Hello, er dette også kuttet på aller rimeligste modellen.

Sånn sett vil du ganske sikkert heller ha utgaven med minst 8GB/128GB, og slikt pleier Microsoft å ta seg greit betalt for.

Microsoft Surface Laptop Go blir tilgjengelig i Norge fra 27. oktober.

Ny Pro X-prosessor

Surface Pro X får noen nye fargevalg, både når det gjelder selve datamaskinen og tastaturet. Microsoft

Den andre store nyheten er altså at Surface Pro X får en oppdatering – men det blir altså ikke en «Pro X 2». I stedet snakker vi om den samme datamaskinen, men nå også tilgjengelig «platinum»-utførelse. Ny farge, altså.

Men det er også en skikkelig nyhet her, og det er selskapets egen prosessor SQ2, som da vil bli et alternativ til den opprinnelige SQ1. Microsoft SQ2 byr etter sigende på mer krefter – noe datamaskinen også sårt trenger, ifølge vår anmelder .

I tillegg lover Microsoft at datamaskinen – enten den har SQ1 eller SQ2 innabords – skal holde lenger på batteridrift. Her har det offisielle tallet gått fra 13 til 15 timer, uten at det kommer klart frem hvordan det har skjedd.

Vekten har i det minste ikke økt fra da vi testet den, da vi kun målte litt over ni timer. Uansett, dette er også en nødvendig forbedring.

I likehet med Laptop Go kommer den oppdaterte Surface Pro X på markedet den 27. oktober her i Norge. Prisen for utgaven med SQ2-prosessor er satt til 19.999 kroner.