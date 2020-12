Microsoft frir til nerdene med retro julegensere

«Softwear by Microsoft» er tilbake.

Microsofts julegensere kommer i tre utgaver: MS Paint, Windows XP og Windows 95. Microsoft

Vegar Jansen 2 Des 2020 15:31

Microsoft er kjent for sin maskinvare – spesielt i form av Xbox og sine mange Surface-modeller – men det er programvaren som virkelig har gjort susen. Vi tenker da selvfølgelig på operativsystemet Windows og kontorpakka Office.

Men selskapet har andre svin på skogen også, deriblant en sporadisk greie kjent som «Softwear by Microsoft» – en slags kleskolleksjon som vi har sporet tilbake til 2008. Da var det T-skjorter med 80-tallstema som var greia, men de siste årene har vi også sett noen sporadiske plagg i «schtøgg julegenser»-stil.

Fan av MS Paint? Da er dette genseren for deg. Microsoft

De har uheldigvis vært nær umulige å få tak i, men nå ser det ut til at Microsoft har åpnet for noe som ligner et normalt utsalg via sin amerikanske Xbox Gear Shop .

Dessverre har vi nesten bare dårlige nyheter til deg som nå klikker fingeren av deg for å få tak i en Windows-genser til juleselskapet i år.

For det første er genserne priset til 70 dollar per stykk, og selv om butikken også sender internasjonalt, koster dette skjorta (eller genseren, om du vil). Når vi kalkulerer inn moms på toppen av dette, vel... det blir ikke rimelig.

Det er dog en trøst at en del av summen går rett til organisasjonen Girls Who Code , så man kan føle seg litt gavmild også.

Den andre dårlige nyheten er at nesten alle genserne er utsolgt i skrivende stund. Kun de største størrelsene av MS Paint-genseren er igjen på lager, og det varer nok ikke lenge.

Meld din interesse

Betyr dette at alt bare er sorgen for oss som er villige til å betale det det koster for en Windows 95 eller Windows XP-genser? Ikke nødvendigvis. Nettsiden lar oss tross alt sette oss på en liste for varsling når produktet kommer på lager igjen. Dersom Microsoft også har en viss forretningssans, vil de forhåpentligvis lage flere gensere hvis mange nok skriver seg på den lista.

Nei, vi skal ikke være for sikre på at det vil skje, men vi synes da det er verdt et forsøk.

Hvilken genser ville gjort ditt julehjerte varmest? MS Paint, XP eller Windows 95? Få det fra brystet i kommentarfeltet under.