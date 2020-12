Apples nye hodetelefoner latterliggjøres

Apples AirPods Max får gjennomgå på nett, både for pris, utseende og etui. Apple/montasje

Stein Jarle Olsen 9 Des 2020 18:30

Apple overrasket tirsdag med en ren pressemeldingslansering av sitt nye produkt: Hodetelefonene AirPods Max.

Det tok ikke lang tid før det store internett fløt over av reaksjoner på hodetelefonlanseringen, og mange var skeptiske - både til prisen, til utseendet og ikke minst til det tilhørende Smart Case-etuiet.

Teknologiredaktør Steve Kovach i CNBC twitret eksempelvis dette: («Beklager, jeg kan ikke høre deg. Mine AirPods Max demper automatisk fattige mennesker»)

7.000 kroner

AirPods Max koster nemlig 549 dollar i USA, 6.990 kroner i Norge. Det er eksempelvis mer enn en Playstation 5 koster i statene (499 dollar), og det var det mange som hengte seg opp i.

Det stemmer for øvrig enda bedre i Norge - Apple har et solid påslag både i Norge og i resten av Europa versus den amerikanske prisen, eksempelvis med 549 pund i Storbritannia (cirka 6.450 kroner med dagens kurs) og 629 euro (6.650 kroner) i Frankrike.

Playstation 5 med diskdrev koster til sammenlikning 5.990 kroner her - selvfølgelig om du kan få tak i en uten å gå veien via bruktmarkedet .

Mange pekte også på at Sonys utmerkede WH-1000XM4 koster 200 dollar mindre, altså 349 dollar (3.990 kroner i Norge), noe vi også noterte i saken om hodetelefonene tirsdag .

Noen hevdet sågar at Apple i praksis ikke kunne sette prisen lavere for å unngå å ta livet av Beats, som de kjøpte for milliarder noen år tilbake.

Den kjente teknologi-influenseren Marques Brownlee, kjent som MKBHD, hadde også noen umiddelbare tanker. Det må selvfølgelig sies at internett heller ikke var snille med de opprinnelige AirPods, som ble byttet ut med tannbørstehoder og offer for mang en vits på Twitter og andre steder. Vi vet alle hvordan det gikk.

Svært tunge

Et annet moment som har skapt visse bekymringer rundt AirPods Max er vekten. De veier nemlig solide 384 gram, som er betydelig mer enn det vi vanligvis anser som komfortabelt å ha på hodet.

Nevnte 1000XM4 veier til sammenlikning 254 gram, Boses Noise Cancelling Headphones 700 veier 250 gram og Bang & Olufsens H95 323 gram. Av hodetelefoner vi har testet nylig er det JBL Club One som kommer nærmest, med 378 gram, som vi noterte var mye, men at vekten var godt fordelt og derfor ikke trykket veldig på noe spesielt punkt. Vi bemerket imidlertid at vi ikke akkurat ville anbefale å bruke dem i mange timer i strekk.

Apple hevder selv at den noe underlige utformede hodebøyla skal gjøre det samme: Fordele vekten godt, blant annet ved hjelp av mesh-panelet oppå. Selve øreputene er i tillegg laget av minneskum som skal gjøre dem både komfortable og sperre lyd både ute og inne.

Vi venter på et testeksemplar like over helgen, så vi skal naturligvis fortelle om våre erfaringer så fort vi har gjort oss noen.

Her er ellers noen utvalgte reaksjoner:

